Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С москвичей в пользу приморской Строительно-промышленной компании взыскано более 34 млн рублей
Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отказе во взыскании с ООО "Строительно-Промышленная Компания" 17 662 759,97 рублей в пользу ОАО "Межрегионтрубопроводстрой" (г. Москва) и удовлетворении встречных требований - взыскании с ОАО "Межрегионтрубопроводстрой" в пользу ООО "Строительно-Промышленная Компания" 34 788 040,96 рублей задолженности по строительству объекта «Магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».
21 сентября 2009 года между ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» (генподрядчик, г. Москва) и ООО «Строительно-Промышленная Компания» (субподрядчик) был подписан договор субподряда на строительство объекта «Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, участок 133,9 – 158,0 км.»
Во исполнение указанного договора ОАО «МРТС» перечислило ООО «СПК» 28 831 123,79 рубля. 31 марта 2011 года между сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ субподрядчиком на сумму 11 168 363,82 рубля.
Считая, что ООО «СПК» неосновательно сберегло денежные средства в сумме 17 662 759,97 рублей, перечисленные в качестве аванса по указанному выше договору, ОАО «МРТС» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании данных денежных средств. В тоже время ООО «СПК» обратилось со встречным иском к ОАО «МРТС» о взыскании с него 34 788 040,96 рублей затрат, понесенных субподрядчиком во время строительства, но не принятых к учету.
ОАО «МРТС» подало иск в Арбитражный суд города Москвы, который установил спорный договор незаключенным и передал исковое заявление по подсудности в Арбитражный суд Приморского края. Решением от 5 февраля 2013 года Арбитражный суд Приморского края отказал ОАО «МРТС» во взыскании с субподрядчика суммы неосновательного обогащения, поскольку ООО «СПК» в суде доказало, что в ходе выполнения работ по заключенному договору, оно несло дополнительные затраты на мобилизацию и демобилизацию техники, строительство и содержание вахтового городка, транспортные расходы, зарплату работникам и др. Поэтому встречные требования ООО «СПК» были удовлетворены в полном объеме – с московской компании взыскано 34 788 040,96 рублей.
Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев 13 мая 2013 года апелляционную жалобу ОАО «МРТС», не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его в силе, сообщила ZRPRESS.Ru Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- "Приморское кольцо" станет еще и строительным
- Дольщики "Ремстройцентра" получили квартиры досрочно
- Пример Приморью
- Cкидка на 2775 моделей техники действует до 1 декабря
- В Приморье отремонтируют муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах
- Выставка "Строительство" ответит на все вопросы
- Отель без ручки
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- Жителей Океанского проспекта услышали власти Владивостока и Приморья
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
Новости раздела
- "Приморское кольцо" станет еще и строительным
- Корейцы торопятся успеть к восходу "Звезды"
- Кузбасс нацелился на Восток
- "Восточное кольцо России" не складывается в турпродукт
- Проклятие "золота осени"
- Почетное место приморского леса
- Артем встречает юбилей новыми этажами
- Комфорт по прилету
- Дольщики "Ремстройцентра" получили квартиры досрочно
- Во Владивостоке съели всех крабов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
Какое это сладкое слово. . . -распил- гражданам необходимо знать каким образом субподрядчики бабосы отжимают