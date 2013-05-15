С москвичей в пользу приморской Строительно-промышленной компании взыскано более 34 млн рублей

Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отказе во взыскании с ООО "Строительно-Промышленная Компания" 17 662 759,97 рублей в пользу ОАО "Межрегионтрубопроводстрой" (г. Москва) и удовлетворении встречных требований - взыскании с ОАО "Межрегионтрубопроводстрой" в пользу ООО "Строительно-Промышленная Компания" 34 788 040,96 рублей задолженности по строительству объекта «Магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

21 сентября 2009 года между ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» (генподрядчик, г. Москва) и ООО «Строительно-Промышленная Компания» (субподрядчик) был подписан договор субподряда на строительство объекта «Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, участок 133,9 – 158,0 км.»

Во исполнение указанного договора ОАО «МРТС» перечислило ООО «СПК» 28 831 123,79 рубля. 31 марта 2011 года между сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ субподрядчиком на сумму 11 168 363,82 рубля.

Считая, что ООО «СПК» неосновательно сберегло денежные средства в сумме 17 662 759,97 рублей, перечисленные в качестве аванса по указанному выше договору, ОАО «МРТС» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании данных денежных средств. В тоже время ООО «СПК» обратилось со встречным иском к ОАО «МРТС» о взыскании с него 34 788 040,96 рублей затрат, понесенных субподрядчиком во время строительства, но не принятых к учету.

ОАО «МРТС» подало иск в Арбитражный суд города Москвы, который установил спорный договор незаключенным и передал исковое заявление по подсудности в Арбитражный суд Приморского края. Решением от 5 февраля 2013 года Арбитражный суд Приморского края отказал ОАО «МРТС» во взыскании с субподрядчика суммы неосновательного обогащения, поскольку ООО «СПК» в суде доказало, что в ходе выполнения работ по заключенному договору, оно несло дополнительные затраты на мобилизацию и демобилизацию техники, строительство и содержание вахтового городка, транспортные расходы, зарплату работникам и др. Поэтому встречные требования ООО «СПК» были удовлетворены в полном объеме – с московской компании взыскано 34 788 040,96 рублей.

Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев 13 мая 2013 года апелляционную жалобу ОАО «МРТС», не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его в силе, сообщила ZRPRESS.Ru Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.