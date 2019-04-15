Новый дом для реабилитации морских млекопитающих возводят в Приморье

Новый реабилитационной центр для морских млекопитающих строится при поддержке «Русской Рыбопромышленной Компании» в Приморском крае



В п. Тавричанка Приморского края ведется строительство нового комплекса для Центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Проект реализуется при финансовой поддержке «Русской Рыбопромышленной Компании».



Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду: детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов. Специалисты Центра осуществляют реабилитацию тюленей с последующим их выпуском в природную среду обитания.



По словам директора организации Лоры Белоиван, Центр уже несколько лет нуждается в новых помещениях, так как через него с каждым годом проходит все больше животных.



«Мы 12 лет выращивали тюленей практически у себя на огороде. И я очень рада, что благодаря безвозмездной помощи «Русской Рыбопромышленной Компании» вскоре у нас появится более приспособленная и современная инфраструктура», — поясняет Лора Белоиван. - Обычно рыбодобытчики считают морских зверей своими злейшими врагами, потому что из-за них снижается численность рыбы. Замечательно, что РРПК смотрит на этот вопрос более прогрессивно и заинтересована в сохранении природного баланса в регионе, где ведет свой бизнес».



«Для РРПК важно бережное отношение к морю, к его дарам. В этом для нас заключается смысл «ответственного рыболовства», принципов которого мы придерживаемся. Морские животные, попавшие в беду, нуждаются в помощи, и мы считаем необходимым ее оказывать, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. - Мы рады поддержать настоящих профессионалов, радеющих за свое дело. Уверен, что вместе мы успешно послужим сохранению морской экосистемы края».

























Разработчики уникального пространства нового центра - архитекторы студии «Жираф» Илья Коротков и Ирина Попович. Строительство помещений полностью экологичное, в основе зданий - морские контейнеры. В комплексе предусмотрена инфраструктура как для тюленей (кормокухня, помещение карантина, бассейны с примыкающей оборудованной территорией), так и для сотрудников центра (волонтерский дом). В волонтерском доме предусмотрена специальная гостиная-лекторий, где сотрудники центра смогут рассказать о своей работе школьникам и студентам, которые интересуются экологическими проблемами.



Планируется, что уже в апреле в новых помещениях поселятся волонтеры, чуть позже в новые вольеры и бассейны переместятся подопечные животные.



Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

