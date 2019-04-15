www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.52 р. 100 JPY: 57.64 р.
EUR: 72.84 р. 10 CNY: 96.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом

15 Апреля 2019, 11:40 | Приморье
Спортивное мероприятие “на воде”, доступное всем желающим
 
В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI. Напомним, что она пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.
 
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
 
Одним из традиционных и популярных событий среди гостей выставки остается легендарная “Гонка под парусом”. Это спортивное мероприятие для тех, кто хочет впервые попробовать себя в роли яхтсменов и для тех, кто уже неоднократно становился участником.
 
 

 
 

 
“Гонка под парусом” состоится на территории яхт-клуба 18 и 19 мая.
 
Для того, чтобы принять участие, необходимо в дни проведения выставки зарегистрироваться на стенде яхт-клуба “Семь футов”.
 
Условия участия в регате и регистрация на регату по номеру телефона: +7 (914) 968 41 49.
 
Принять участие в гонке может абсолютно любой желающий, даже без опыта хождения под парусом. Из новичков будут организованы команды в составе четырех человек под командованием опытного яхтсмена - инструктора, общий состав экипажа составит пять человек. Гонки пройдут на яхтах класса “Platu 25” и “Конрад-25”.
 
Перед началом соревнований всех ждет инструктаж на берегу от главного судьи соревнований, а далее - инструктаж на яхте от рулевого инструктора, который познакомит всех участников с устройством яхты. После тренировочного выхода в море всех участников ожидает серия гонок.
 
Илья Ермаков, директор яхт-клуба “Семь футов”: “Гонка под парусом открывает серию любительских регат, которые мы традиционно проводим в яхт-клубе в течение всего сезона. Любой желающий сможет попробовать себя в роли яхтсмена и выйти “под парусом” в море. Для участия необходимо желание, хорошее настроение и спортивная форма одежды!”.
 
Виктория Кидяева, Исполнительный директор мероприятия: “Опыт не обязателен! Всему научим!”.
 
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
 
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.
 
VladivostokBoatShow–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.
 

 

Автор:
Теги: яхт-клуб  vladivostok boat show  Семь футов 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru