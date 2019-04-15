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Мыс Кунгасный: Мусор на пляж выбрасывают не просто мешками, а целыми грузовиками
15 Апреля 2019, 09:43 | Приморье
Дорожные службы Владивостока продолжают убирать в различных районах города несанкционированные свалки. На этой неделе бригада наводит порядок в районе мыса Кунгасного.
Как отмечают дорожники, зачастую на месте убранных свалок спустя короткое время мусор появляется вновь. Мешки со строительным мусором, старые автопокрышки и другие бытовые отходы выбрасывают недобросовестные граждане на пустырях, откосах, вблизи частного сектора.
«Нередки случаи, когда мусор выбрасывают не просто одним мешком или пакетом, а целыми грузовиками. Так люди пытаются не платить за утилизацию и, конечно, не задумываются о чистоте в городе», - добавляют специалисты.
Напомним, что за сброс и складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах предусмотрены штрафы: на физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных - от 5 до 10 тысяч, а на юридических - от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, за организацию несанкционированной свалки отходов на нарушителей могут быть наложены следующие штрафы: на граждан - от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, на юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.
Фото предоставлено МБУ «Содержание городских территорий».
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Теги: свалки благоустройство
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