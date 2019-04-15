Мыс Кунгасный: Мусор на пляж выбрасывают не просто мешками, а целыми грузовиками

Дорожные службы Владивостока продолжают убирать в различных районах города несанкционированные свалки. На этой неделе бригада наводит порядок в районе мыса Кунгасного.

Как отмечают дорожники, зачастую на месте убранных свалок спустя короткое время мусор появляется вновь. Мешки со строительным мусором, старые автопокрышки и другие бытовые отходы выбрасывают недобросовестные граждане на пустырях, откосах, вблизи частного сектора.

«Нередки случаи, когда мусор выбрасывают не просто одним мешком или пакетом, а целыми грузовиками. Так люди пытаются не платить за утилизацию и, конечно, не задумываются о чистоте в городе», - добавляют специалисты.

Напомним, что за сброс и складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах предусмотрены штрафы: на физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных - от 5 до 10 тысяч, а на юридических - от 50 до 80 тысяч рублей. Кроме того, за организацию несанкционированной свалки отходов на нарушителей могут быть наложены следующие штрафы: на граждан - от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, на юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

Фото предоставлено МБУ «Содержание городских территорий».