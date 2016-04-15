В Приморье ВТБ нарастил финансирование предприятий почти в четыре раза

По итогам 1 квартала 2016 года объем выданных приморским офисом ВТБ кредитов вырос до 6,32 млрд рублей с 1,7 млрд рублей в 1 квартале 2015 года (рост в 3,7 раза). Из них финансирование среднего бизнеса – 5,45 млрд рублей (рост в 3 раза), сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу банка.

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморском крае на 1 апреля 2016 года составил 64,68 млрд рублей (увеличение на 47% к 1 апреля 2015 года). Портфель по среднему бизнесу вырос за аналогичный период в 2,5 раза до 24,57 млрд рублей.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: оборонная промышленность (55%), торговля (20%),пищевая промышленность (включая рыбодобычу) (10,3%), транспорт и связь (5,3%), гостиничный сервис (4,7%), органы государственной власти (2,8%).

Как прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим Костин: «Поддержка реального сектора экономики является приоритетом ВТБ, региональные предприятия-производители составляют 65% портфеля банка в Приморье. Сейчас мы расширяем кредитование предприятий пищевой отрасли, в том числе в рамках программы льготного финансирования малого и среднего бизнеса, реализуемой корпорацией МСП совместно с Банком России».

Досье "Золотого Рога": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. По состоянию на 30 ноября 2015 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 886,8 млрд рублей) и средствам клиентов (7 387,5 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.