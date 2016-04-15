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В Приморье ВТБ нарастил финансирование предприятий почти в четыре раза

15 Апреля 2016, 13:38 | Приморье
По итогам 1 квартала 2016 года объем выданных приморским офисом ВТБ кредитов вырос до 6,32 млрд рублей с 1,7 млрд рублей в 1 квартале 2015 года (рост в 3,7 раза). Из них финансирование среднего бизнеса – 5,45 млрд рублей (рост в 3 раза), сообщает Деловая газета "Золотой Рог"  со ссылкой на пресс-службу банка. 
 
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморском крае на 1 апреля 2016 года составил 64,68 млрд рублей (увеличение на 47% к 1 апреля 2015 года). Портфель по среднему бизнесу вырос за аналогичный период в 2,5 раза до 24,57 млрд рублей. 
 
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: оборонная промышленность (55%), торговля (20%),пищевая промышленность (включая рыбодобычу) (10,3%), транспорт и связь (5,3%), гостиничный сервис (4,7%), органы государственной власти (2,8%).
 
Как прокомментировал руководитель дирекции банка ВТБ по Приморскому краю Максим Костин: «Поддержка реального сектора экономики является приоритетом ВТБ, региональные предприятия-производители составляют 65% портфеля банка в Приморье. Сейчас мы расширяем кредитование предприятий пищевой отрасли, в том числе в рамках программы льготного финансирования малого и среднего бизнеса, реализуемой корпорацией МСП совместно с Банком России».
 
Досье "Золотого Рога": Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. 
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и  дочерние банки, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. По состоянию на 30 ноября 2015 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (12 886,8 млрд рублей) и средствам клиентов (7 387,5 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций. 
 
 
 
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Теги: малый бизнес  ВТБ  кредиты 



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