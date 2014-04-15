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В Приморье планы по освоению недр никто не отменял
Но с очередной реформой отрасли часть специалистов может уйти безвозвратно
Агентство Минприроды - Роснедра, - регулирующее процессы геологического исследования и лицензирования недр, по-своему отметило данное событие: с 1 апреля официально упраздняется большинство территориальных органов ведомства в субъектах федерации. На местах их заменят отделы геологии и лицензирования. Функция самостоятельной единицы остается за окружным департаментом недропользования, в ДФО это Дальнедра. Данный факт преподносится сверху как оптимизация системы управления недропользованием в стране. Однако эксперты увидели в этом усложнение для инвесторов процедуры получения лицензий и согласования условий пользования участками недр.
Руководитель Управления по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) Михаил ПОПОВ в беседе с корр. «Золотого Рога» обозначил наиболее заметные и ожидаемые события в отрасли.
- Михаил Алексеевич, прежде всего, поздравляем Вас, всех работников Приморнедра, геологоразведочных организаций, геологических служб с профессиональным праздником. Первый вопрос, конечно, касается будущих условий работы Приморнедра.
- Реформа Роснедр уже близка к завершению, но окончательно оценить ее результаты мы сможем спустя какое-то время. Что касается возможных последствий текущих преобразований, то главная проблема - уход опытных высококвалифицированных кадров. Геологическая отрасль давно испытывает кадровый голод. С очередной реформой часть специалистов может уйти безвозвратно. Полноценной замены им не будет. Следует подчеркнуть, что реформа органов управления фондом недр направлена именно на оптимизацию предоставления государственных услуг в сфере недропользования. Ее эффективность в достижении поставленных задач можно будет оценить через несколько лет.
- Эксперты предрекают, что кризис подтолкнет очередную волну продаж и поглощений.
- Да, многие компании хотят продаться, только мало кто горит желанием их купить при нынешнем состоянии дел в отрасли и конъюнктуре мирового рынка минерального сырья. По рудному золоту положение усугубляется низкой степенью изученности перспективных объектов. Практически все ресурсы золота у нас категории не выше Р2, а это означает существенные затраты на геологоразведку при определенных рисках. Месторождение золота Глухое - наиболее интересное для инвестиций, здесь ресурсы категории Р1 на уровне 27 тонн, это существенно и позволяет рассчитывать на получение здесь запасов промышленных категорий.
В прошлом году в Приморье наметился прогресс в россыпной золотодобыче, даже несмотря на снижение цен на золото. Россыпники добыли примерно 250 кг россыпного золота, т. е. почти в три раза больше, чем в 2012 году. В этом году результат ожидается еще выше. Прогресс стал возможен благодаря новому подходу к лицензированию мелких россыпей. Мы стали выставлять на аукционы не отдельные россыпи, а группу россыпей, формируя, таким образом, предприятиям более значимую сырьевую базу. В Приморье сейчас примерно 5-6 артелей работают успешно. В этом году возобновилась работа на россыпи Бешеной, которая прекращалась на какое-то время из-за проблем с неотходом металла. Теперь предприятие решило технологическую проблему.
В то же время у нас есть вопросы к некоторым предприятиям по исполнению лицензионных условий, может встать вопрос о досрочном изъятии лицензий и передаче их другим недропользователям.
- Дайте оценку нескольким событиям, состоявшимся в отрасли. Например, ОАО «Приморгеология» объявило о хороших поисковых данных Лазурного участка в Чугуевском районе Приморского края. Там ожидаются серьезные ресурсы меди и молибдена. А всего несколько лет назад серьезный инвестор - компания «Фелпс Додж» - через свою дочернюю компанию «Шилка Минералс» не нашел там нужных ему запасов меди.
- Да, «Шилка Минералс» после нескольких лет работы сдала две лицензии на этот участок и ушла из Приморья. Мы провели анализ представленных ими материалов и пришли к выводу, что компания работала не в самой перспективной части рудопроявления. Представления специалистов «Шилки Минералс» о геологическом строении этого участка оказались ошибочными. Это говорит о том, что геология - это творческий процесс, и многое зависит от интерпретации одних и тех же данных. Получив отрицательные результаты в одной части участка, «Шилка» могла бы сместить поиски. Но по ряду объективных и субъективных обстоятельств этого не произошло. В 2012 году Роснедра принимают решение возобновить поисковые работы на медь, молибден и золото на Лазурном участке и финансируют эти работы за счет средств федерального бюджета. В Приморском крае достаточно много медных объектов, но все они слабо изучены. Из них лучший по имеющимся на сегодняшний день данным - это Лазурный. Здесь может получиться интересный объект для недропользования, учитывая хорошо развитую инфраструктуру. Попутно с медью и молибденом в рудах Лазурного месторождения содержатся золото и рений, что является характерным для объектов такого типа.
Последовательно выполняются лицензионные условия на месторождении вольфрама Скрытом. Приморский ГОК выполнил геологоразведочные работы до категории промышленных запасов. В настоящее время составляется технический проект на отработку месторождения. Любое горнодобывающее предприятие рано или поздно исчерпывает запасы, это неизбежно. Важно к этому времени подготовить новые запасы, это сделал Приморский ГОК. Скрытое месторождение может обеспечить Россию вольфрамом лет на 30. Следует отметить, что Приморский ГОК - это один из самых добросовестных недропользователей в Приморье. Однако введение заградительной 10%-ной пошлины на вольфрамовый концентрат поставило предприятие на грань выживания. И это при том, что потребность российских предприятий в вольфраме остается невысокой.
- Что вы можете сказать в отношении перспектив освоения Таежного горнорудного узла? Говорят, что ПГРК «Восток» может привлечь инвестора на свой проект - Таежное месторождение серебра.
- На месторождении есть фабрика, которую, конечно, надо модернизировать, т. к. она рассчитана на переработку всего 60 тыс. т руды в год. При имеющемся содержании металла в руде такой уровень переработки нерентабелен. Проект интересен, если будет увеличен объем запасов. А перспективы такие есть. Предприятие владеет еще двумя лицензиями на участки Левобережный и Кумирный. Необходимо в первую очередь запустить фабрику на Таежном и начать реализацию серебра, после чего приступить к доразведке этих двух участков. Они находятся примерно в 25 км от фабрики. На Кумирном и Левобережном поисковая стадия была выполнена еще в конце 90-х годов и показала их высокую перспективность. Таким образом, освоение Таежного узла имеет шансы стать рентабельным проектом.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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