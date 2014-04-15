В Приморье навигация на Славянку откроется в мае

С 1 мая открывается летняя пассажирская навигация по маршруту «Владивосток – Безверхово - Славянка». Обслуживать морскую пассажирскую линию будет теплоход «Лотос», рассчитанный на 156 посадочных мест.

Как сообщил «ЗР» владелец судна Александр КОРЫТКО, стоимость проезда хотя и будет несколько выше прошлогодней - это связано с подорожанием топлива, - однако останется соразмерной со стоимостью проезда автобусом.

С расценками и расписанием движения судна можно будет ознакомиться на сайте паромной переправы «Владивосток - Славянка»

http://pereprava.su/. Кроме того, все необходимые сведения можно получить в диспетчерской службе по тел. 230-24-86.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.