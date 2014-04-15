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Марикультура в Приморье ушла то ли на дно, то ли в тень
Показатели производства марикультуры в Приморье говорят о полном провале государственных усилий по ее поддержке. А малопонятные игры с цифрами и вовсе уводят эту отрасль в теневой сектор. В данный момент ни одна структура в Приморье не дает точный объем урожая, который морские фермеры сняли со своих плантаций.
Так, по данным департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, в 2013 году выращено 2737 тонн объектов марикультуры, в том числе 1517 тонн гребешка приморского, 645 тонн ламинарии японской; 464 тонны дальневосточного трепанга; 106 тонн тихоокеанской мидии; 5 тонн устрицы.
Однако собранный, реализованный и переработанный урожай статистика оценивает в 171 тонну, из которых 139 тонн - водных беспозвоночных, 26 тонн - водорослей, 6 тонн - рыбопосадочного материала. В то время как по данным ассоциации «Аквакультура» их члены собрали урожай в более 700 тонн. Правда, большей частью - это морская капуста.
Для сравнения: в 2008 году предприятия собирали около 1800 тысяч тонн. Падение производства в 10 раз обусловлено сильным браконьерским прессингом и административными барьерами (см. стр. 8). В качестве примера можно привести ситуацию этого года, когда актировать выпуск молоди не захотел ни один государственный орган.
Пока попытки бизнеса найти уполномоченный государственный орган, который решит проблему, не увенчались успехом. «С целью недопущения простоев предприятий марикультуры обозначен алгоритм действий для обеспечения требований Закона об аквакультуре, в отсутствие подзаконных актов, при расселении объектов аквакультуры в водный объект», - сказано в ответе департамента рыбного хозяйства.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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