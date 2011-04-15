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Будущее Находки в руках юбиляра - порта Восточный
17 апреля для Восточного порта в этом году станет юбилейным. Ровно 40 лет назад строительство самого глубоководного порта страны было объявлено Всероссийской ударной комсомольской стройкой.
Для порта Восточный существуют два Дня молодежи – один официальный, а второй выпадает на 17 апреля. Именно так в календаре корпоративных праздников обозначен этот день.
И хотя официальным днем рождения порта считается 28 февраля 1974 года, первая бригада молодежи прибыла на строительство уже в декабре 1970. Сменив мягкий климат Одессы на суровые дальневосточные берега, они не побоялись тягот и трудностей, которые им предстояли. Первым домом для добровольцев стал теплоход «Приморье». Уже в апреле 1971 года ребятам на помощь начали прибывать бригады из разных уголков страны, а стройка стала официально «ударной комсомольской». А это значило, что над строительством порта шефство взял ВЛКСМ.
Строительство шло, а молодому порту еще не было выбрано имя. Работая на стройке, добровольцы одновременно думали и над ним. Вариантов было несколько: предлагали назвать порт в честь героя гражданской войны Баневура, в честь писателя Фадеева или даже просто Приморском. Победителем стал вариант - Восточный, потому что порт расположен на востоке страны.
Пока шло строительство порта, добровольцы-портовики жили на теплоходах и одновременно строили нынешний поселок Первостроителей и Береговой. В декабре 1977 г. сдаются первые жилые дома в Береговом, а также детский сад №49, «прародителем» которого был все тот же теплоход «Крильон», принявший на своем борту первых 40 дошколят, чьи родители трудились на строительстве порта. В этом же году был сдан в эксплуатацию Дом культуры в поселке Первостроителей.
Среди первых добровольцев сложились целые династии. В память о заслугах своих работников в порту сняли несколько документальных фильмов, среди них и лента о семьях Владимира Цема и Анатолия Кислый, которые приехали на дальневосточные берега в далеком 1976 году, а сегодня на портовских мощностях работают уже их потомки.
В этом году на празднование юбилейной даты решено собрать всех первостроителей, всех тех, кто участвовал строительстве не только порта, но и поселка Врангель. Торжественное собрание к 40-летнему юбилею пройдет в средней школе №20 поселка Врангель.
Порт сегодня
На сегодня ОАО «Восточный Порт» - одно из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке. Еще более радужные перспективы для порта открываются в свете реализации крупного проекта, о котором накануне сообщил вице-губернатор Павел Попов.
Предполагается, что именно на базе порта Восточный до конца этого года будет разработан проект особой экономической зоны, который отправят на утверждение в Правительство РФ.
Порт Восточный для реализации данного проекта был выбран не зря. На сегодня это самый глубоководный, круглогодично незамерзающий порт, имеющий прямые выходы на два международных транспортных коридора - «Транссиб» и «Приморье-1».
При этом будущую ОЭЗ называют потенциальным катализатором для создания на этой базе международного транспортного узла, о котором говорят уже второй год.
О транспортном узле «Восточный — Находка» заговорили в апреле прошлого года, его развитие предполагается в рамках федеральной целевой программы «Развитие автотранспорта РФ». По оценке разработчиков, к 2030 году будут нужны силы узла «Восточный — Находка» для обслуживания около 128 млн тонн грузов.
Планы на завтра
О перспективах ОЭЗ «ЗР» рассказал первый заместитель главы Находкинского городского округа Борис ГЛАДКИХ:
- Прежде всего, хотел бы напомнить, что три года назад уже предпринимались попытки создания в Приморском крае особой экономической зоны на базе Восточного порта. Проводился конкурс по выбору территории под ОЭЗ. Но тогда проект не состоялся - более привлекательные условия предложил другой дальневосточный порт. Тем не менее Правительство РФ не отказалось от идеи создания портовой ОЭЗ в Восточном. Сегодня этот вопрос вновь вынесен на повестку дня, и фактически дана отмашка заниматься им в практической плоскости реализации.
В марте в краевой администрации вице-губернатор Павел Попов проводил совещание, посвященное созданию ОЭЗ в Восточном порту. Даны конкретные поручения всем, кто причастен к этой работе. В Находке, в частности, уже создана рабочая группа, которая займется решением ряда вопросов. В течение апреля должны быть собраны предложения по резидентам и потенциальным инвесторам, готовым принять участие в создании портовой ОЭЗ.
Речь идет о тех компаниях, которые заинтересованы прийти на территорию Восточного, вложить инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, строительство новых современных перегрузочных терминалов. Такие предложения сегодня уже есть. В первую очередь они связаны с созданием терминалов по перевалке угля, также рассматриваются варианты строительства комплексов по переработке глинозема, зерна и других видов грузов.
В целом, если брать во внимание перспективу создания ОЭЗ в порту Восточный и мероприятия по модернизации мощностей действующих стивидорных компаний, то совокупный грузооборот портов Находки к 2015 году может достичь 220 млн тонн. И это вполне реальная цифра. Уже в 2010 году находкинские порты перегрузили 51 млн тонн грузов. Находка сегодня занимает первое место по грузообороту среди портов Дальнего Востока и третье место по России после Новороссийска и Санкт-Петербурга.
В ближайшей перспективе – увеличение мощностей спецморнефтепорта Козьмино. За прошлый год им было отгружено 15,3 млн тонн нефти, вторая очередь предполагает рост грузооборота на 30-50 млн тонн. Плюс новые терминалы в ОЭЗ, дополнительные объемы существующих портов, и цифра в 220 млн тонн уже не кажется столь фантастической.
Новые перегрузочные терминалы – это новые рабочие места, отчисления в бюджеты. Все это повлечет за собой развитие сопутствующей инфраструктуры припортового комплекса - железной дороги, таможни, портофлота, появление экспедиторских, логистических и агентских компаний. Порты всегда были и остаются основой экономики Находки. За ними и будущее развитие города.
В марте через причалы порта прошло 1 млн 402,3 тыс. тонн грузов различной номенклатуры. По отношению к аналогичному периоду 2010 года грузооборот составил 114 %.
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