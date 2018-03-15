Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в Уссурийске создан Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля.

Его сотрудники осуществляют выездные поездки в регионы для заключения договоров на поставку семян.

«Предприятие позволит обеспечить семенами картофеля, сои и зерновых культур высших репродукций по доступным ценам не только Приморский край, но и Дальневосточный регион», – добавили директор департамента Андрей Бронц.

Отметим, сегодня в Приморском крае работает семь семеноводческих предприятий. Координацией деятельности в области семеноводства занимается Приморский НИИСХ.

Отметим, сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. Под урожай 2018 года уже сформировано более 45 тысяч тонн семян.

Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что в этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни.

«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиарда рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», – добавил заместитель главы региона.

Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусматривать и реализацию продукции.

«Нам необходимо не только помогать крестьянам "в полях", но и самое главное – помочь им реализовать свою продукцию по выгодной цене», – обозначил глава Приморья.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу – в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток