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Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье
Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, в Уссурийске создан Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля.
Его сотрудники осуществляют выездные поездки в регионы для заключения договоров на поставку семян.
«Предприятие позволит обеспечить семенами картофеля, сои и зерновых культур высших репродукций по доступным ценам не только Приморский край, но и Дальневосточный регион», – добавили директор департамента Андрей Бронц.
Отметим, сегодня в Приморском крае работает семь семеноводческих предприятий. Координацией деятельности в области семеноводства занимается Приморский НИИСХ.
Отметим, сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. Под урожай 2018 года уже сформировано более 45 тысяч тонн семян.
Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что в этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни.
«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиарда рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», – добавил заместитель главы региона.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что в краевой госпрограмме развития сельского хозяйства необходимо предусматривать и реализацию продукции.
«Нам необходимо не только помогать крестьянам "в полях", но и самое главное – помочь им реализовать свою продукцию по выгодной цене», – обозначил глава Приморья.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу – в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой рынок.
Фото: пресс-служба администрации Приморского края
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