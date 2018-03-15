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"Сименс Финанс" расскажет бухгалтерам об изменениях учёта в лизинге
Компания приглашает специалистов приморских компаний на конференцию 22 марта
Налог на имущество и проверка по НДС, реформа лизинговой отрасли, практические примеры документооборота лизинговой сделки и самые актуальные вопросы бухучёта – эти темы эксперты обсудят 22 марта с 10.00 до 12.00 в офисе "Сименс Финанс" во Владивостоке (Западная, 7). Участие для бухгалтеров и специалистов финансовых департаментов - бесплатное, для регистрации достаточно просто позвонить по номеру +7 914 669 34 74 или отправить заявку на elena.lazareva@siemens.com
Всего за 2 часа бухгалтера приморских предприятий узнают о новостях учёта от практикующих экспертов и получат консультации по налогообложению лизинга. Во время дополнительной сессии участники обсудят актуальные вопросы по проверке НДС и налоговому администрированию. Конференция будет интересна представителям компаний, приобретающих или уже имеющих на балансе оборудование, транспорт, технику.
Напомним, головной офис "Сименс Финанс" по-прежнему находится во Владивостоке, хотя компания давно работает на международном уровне и входит в ТОП-10 российского рынка лизинга. Региональная сеть лизингодателя сегодня включает 24 офиса. В Приморье и на Дальнем Востоке клиентами "Сименс Финанс" являются не только представители малого бизнеса, но крупные предприятия самых разных сфер экономики региона.
"Сименс Финанс" во Владивостоке:
ул. Западная, 7
Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:
8-800-2000-180
www.facebook.com/SiemensFinance
ООО "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники. Работая по международным стандартам, "Сименс Финанс" передаёт в лизинг оборудование "Сименс" и оборудование с комплектующими "Сименс", осуществляет модернизацию основных средств клиентов, финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 30 000 лизинговых проектов в РФ. К 01.01.2018 портфель "Сименс Финанс" превысил 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance
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