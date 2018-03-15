Воны сюда!

Приморье интересует корейских инвесторов больше остальных регионов ДФО

Владивосток стал центром проведения второго по счету Дня корейского инвестора в ДФО: 5 марта участники встречи - российские и южно-корейские инвесторы - обсудили инвестиции в проекты, предварительный общий объем которых составил более $1,5 млрд. Об этом в ходе мероприятия сообщил генеральный директор ДВ-агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид ПЕТУХОВ.

- Среди участников сегодняшнего Дня - 75 компаний с общей выручкой $300 млрд. Из них 24 компании из Южной Кореи и 51 компания из России. Они собираются инвестировать в проекты на Дальнем Востоке около $1,5 млрд.

Напомним, что еще в декабре 2017 года второй День корейского инвестора планировали проводить на Камчатке, и о причинах переноса делового события во Владивосток ничего не известно. А первый День корейского инвестора прошел в Хабаровске в прошлом году.

Причина переноса может скрываться в том, что корейскому инвестору из всех Дальневосточных регионов больше всего интересен Приморский край: большая часть проектов, которые обсуждали инвесторы, будет находиться именно в Приморье. Так, корейцев интересуют судостроительные мощности ДФО (а в Приморье расположены два судостроительных завода - «Звезда» и «Восточная верфь»), а также возможность производства экологически чистого топлива в Приморье, рыбопереработка, медицина, сельское хозяйство, нефтяная и газовая промышленность, туризм и производство непищевых товаров.

Участником встречи стала также южнокорейская компания «Лотте Групп». В рамках мероприятия представители компании обсудили детали ребрендинга гостиницы Хёнде, которая с мая этого года заработает под брендом «Лотте».

Корабли, медицина, ресурсы…

На Дне корейского инвестора присутствовал полпред президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев. Именно он указала инвесторам из Южной Кореи на наиболее перспективные отрасли для инвестиций. По его словам, корейцам необходимо провести ревизию возможностей сельскохозяйственной торговли с Дальним Востоком. Сами же корейские инвесторы сообщили Трутневу, что интересуются судостроительными возможностями ДВ-региона.

- Южнокорейские компании рассматривают в числе прочих перспектив возможность размещения в ДВФО производства компонентов для судостроительной отрасли.

Южнокорейцев, по словам Трутнева, интересует и местная медицина.

- Мы уже договорились о том, чтобы создать на Дальнем Востоке международный медицинский кластер, - добавил Трутнев. - Кроме того, в регионе планируется локализация производства корейского медицинского оборудования. Этот проект поддерживает компания «Медоника».

На базе чего рассматривается создание на Дальнем Востоке международного медицинского кластера, Юрий Трутнев не уточнил, однако сообщил также о том, что российские и южнокорейские инвесторы договорились еще и о реализации проектов в области сжиженного природного газа и строительства электростанций. В каком конкретно субъекте ДФО, не уточняется.

Нужны даже отходы

В предыдущих материалах деловая газета «Золотой Рог» писала о том, что в Приморье есть энтузиасты, считающие строительство завода по производству пеллет - экологически чистого и дешевого топлива перспективной с точки зрения инвестиций. Этот вопрос обсуждался на одном из заседаний приморского бизнес-клуба «Диалоги». Однако деловое сообщество Приморья в подавляющем большинстве восприняло эту идею с юмором. Но в Корее к ней относятся всерьез: так, в Приморском и Хабаровском крае вместе с российскими партнерами они планируют создать заводы по производству обрезного пиломатериала и древесных пеллет из отходов лесопильного производства ДФО. В Приморье площадкой станет ТОР «Надеждинская», а в Хабаровске - ТОР «Комсомольск».

Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, который также присутствовал на встрече, всерьез обсудили эти перспективы с президентом компании Posco Daewoo Corporation Ким Юнг Сангом и с генеральным директором Sewon Mars Хан Чханг Юном. Конечную продукцию в основном будут экспортировать в Республику Корея, где отмечается острый дефицит экологически чистого и дешевого топлива.

Наконец-то рыбный рынок! Наверное…

Необходимость создания во Владивостоке рыбного рынка обсуждается уже довольно давно: приморский город без места для торговли рыбой воспринимается странно. Южнокорейская компания Hanaro Logistics намерена решить эту проблему и создать в краевом центре самый современный рыбный рынок. Основной вопрос на повестке дня для инвестора - это необходимость выделения соответствующего участка. По словам представителя компании Джон Шан Дэ, торговать на рыбном рынке компания собирается в том числе и своей продукцией.

- У нашей компании есть богатый опыт добычи и поставок рыбной продукции по всему миру, поэтому мы уверены, что наличие рыбного рынка, который мы планируем создать, позволит Приморью реализовать свой потенциал по добыче и сбыту рыбы. На этой площадке будет развиваться бренд русской рыбы, и она, несомненно, привлечет туристов, - отметил он.

В ответ на презентацию проекта южнокорейского инвестора Юрий Трутнев поинтересовался, сколько времени понадобится на создание рынка, если участок выделят. На что Джон Шан Дэ ответил, что начало строительства сооружения начнется до четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года.

- Как только будет участок, к которому также будут применены нормы Свободного порта Владивосток, мы сможем приступить к работе сразу. На эту встречу я привез с собой в команде представителей проектной компании, и мы уже, можно сказать, готовы к старту.

Дальневосточное стекло

Еще один завод на территории Приморья хочет создать южно-корейская компания KCC Corporation. Предполагается, что на этом заводе будет производиться стекло. Как отметил генеральный директор компании Ким Сон Вон, задумываться о работе на Дальнем Востоке в руководстве крупнейшего южнокорейского производителя стройматериалов стали впервые с момента создания компании, то есть с 1958 года. Компания KCC Corporation имеет представительства в 12 странах мира, в том числе в Китае и Сингапуре.

Проект завода по производству стекла на Дальнем Востоке - один из самых капиталоемких: предполагаемый объем первоначальных инвестиций в реализацию проекта составит около $250 млн. Конкретное место для размещения завода южнокорейский инвестор еще присматривает, однако, по словам Галушки, спрос на продукцию завода может быть обеспечен крупными предприятиями, которые сейчас создаются на Дальнем Востоке. В частности, стекло пригодилось бы в Амурской области, где сейчас строят газоперерабатывающий завод, признанный одним из самых масштабных проектов России.

Азиатская манера инвестиций: мнение эксперта

Как отметил Галушка, оба Дня корейского инвестора в ДФО уже пополнили портфель перспективных проектов на $25 млрд, и поэтому дни инвесторов будут продолжаться. В 2018 году в регионе впервые пройдут дни индийского и европейского инвесторов. По словам министра, сейчас на Дальнем Востоке работают инвесторы из Китая, Индии, Южной Кореи, Вьетнама, Японии, Австралии, Новой Зеландии, США и еще девяти стран.

По мнению приморских экспертов, азиатская манера инвестировать имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при построении деловых отношений.

- Это нормально, что инвесторы приходят к нам, чтобы оценить возможности развития у нас своих проектов, однако не стоит устраивать из этого «фестиваль народов мира», - считает кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством», доцент кафедры «Финансы и Кредит» в ДВФУ, Максим КРИВЕЛЕВИЧ. - Инвесторы, и в особенности азиатские, действительно приходят на Дальний восток, и есть факторы, обозначившие этот тренд: это наши ТОРы, наш Свободный порт и повысившееся внимание государства к развитию Дальнего Востока. Однако азиатский тип инвестирования - это продолжительный фильм, а не фотокарточка. Иными словами, не стоит ждать, что инвестор придет, посмотрит и сразу же вложит деньги. Процесс раздумий у азиатов, в отличий от инвесторов из других стран (США, например) может занимать 5-7 лет, после чего они способны вообще отменить свое решение и передумать в другую сторону. Так что все эти меморандумы, которые подписываются на различных встречах, еще ничего не гарантируют. Они - только начало. Инвесторы приходят за деньгами, а не для того, чтобы героически развивать нашу экономику. Если они понимают, что деньгами здесь на самом деле не пахнет, они уходят.

Еще одна особенность азиатского инвестора состоит в том, что они сначала требуют решения вопросов с чиновниками, и уже потом присматриваются к местному бизнесу. Они думают, что так они обезопасят себя, но в России, увы, чиновников слишком много, и рядовой чиновник, увы, ничего не может гарантировать инвестору. Присмотритесь только: в нашей стране около 20 структур, так или иначе ответственных за развитие Дальнего Востока. Эти структуры насчитывают сотни чиновников, и только человек 10 из них действительно что-то решают. Азиаты поняли это, потому в последнее время на такие встречи, как День корейского инвестора, приезжают Трутнев, Галушка и другие важные чиновники. Это дает корейскому инвестору уверенность в господдержке его проекта, однако плохо характеризует нашу систему в целом: пока такие рядовые вопросы, как выделение участка земли под строительство завода, оперативно может решить только Трутнев, о чем тут говорить? Это вынужденная мера, так как азиатские инвесторы уже выдрессированы сложностями, которые возникают, когда пытаешься решить вопросы с местными чиновниками.

КСТАТИ

Врио губернатора пригласил китайскую делегацию на ВЭФ -2018

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в России Ли ХУЭЕМ. Участие в мероприятии приняли также Генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, бизнесмены Китая.

Ли Хуэй подчеркнул, что Приморье, благодаря своему территориальному расположению и ряду действующих преференций для инвесторов, - один из наиболее перспективных регионов для развития делового сотрудничества. Наметить конкретные планы для совместной работы врио губернатора Приморья предложил на четвертом Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре.

На фото: Среди участников нынешнего Дня корейского инвестора - 75 компаний с общей выручкой $300 млрд. Из них 24 компании из Южной Кореи и 51 компания из России. Они собираются инвестировать в проекты на Дальнем Востоке около $1,5 млрд.

Фото Primorsky.Ru.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.