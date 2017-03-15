Во Владивостоке возводится жилье по цене в 48 тыс. руб. за один квадрат

Режим свободного порта позволит инвестору снизить себестоимость готового жилья в возводимом во Владивостоке жилом комплексе

В краевой столице стартовало строительство жилого комплекса от инвестора Свободного порта Владивосток (СПВ) ООО «Восточный ЛУЧ». Жилой комплекс расположится в микрорайоне Зеленый Угол. Статус резидента СПВ позволит инвестору снизить себестоимость готового объекта жилого строительства на 15-20%. Таким образом, заявленная стоимость квадратного метра в жилом комплексе – всего 48 тыс. рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам заместителя директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ» Алексея ИСАКОВА, с такой ставкой квартира площадью в 52 квадратных метра обойдется покупателю в 2,5 млн рублей. Участникам программы «Жилье для российской семьи», для которых отведена часть квартир жилого комплекса, квадратный метр здесь обойдется еще дешевле - в 35 тыс. рублей

- Во Владивостоке стоимость квадратного метра жилья в новострое редко начинается от суммы ниже 60 тыс. рублей, - добавил Исаков. – Стоит подчеркнуть значимость режима СПВ, преференции которого позволяют нам устанавливать такую цену. Мы также тесно сотрудничаем с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), которая заинтересована в появлении доступного жилья в Приморье.

Срок сдачи первого дома жилого комплекса в эксплуатацию – декабрь текущего года. До июня 2018 года будут построены еще два дома. Однако на этом стройка не закончится: в течение десяти лет в микрорайоне, по плану компании, будет построено 30 жилых домов экономкласса. Общий объем инвестиций проекта – 344,8 млн рублей. По словам Исакова, более 40% квартир в первом доме жилого комплекса уже раскуплено по договорам долевого участия.

- Спрос на квартиры высокий, и мы прогнозируем, что именно это не позволит им расти в цене, - отметил Исаков. – Мы страхуем не только свою ответственность перед дольщиками по ФЗ №214, но и все квартиры на их полную стоимость на период строительства. Также застрахованы строительно-монтажные риски и период постгарантийного обслуживания зданий на 5 лет, включая гражданскую ответственность.

Жилье в жилом комплексе можно приобрести также в счет материнского капитала и в ипотеку.

Однако основное, что смущает потенциальных покупателей квартир в жилом комплексе, – это отсутствие подъездной дороги к нему. «Восточный ЛУЧ» расположится на расстоянии примерно двух километров вниз от авторынка «Зеленый Угол». Пока что к этому месту ведет узкая, плохо асфальтированная дорога. Перспектива строительства новой дороги многим покупателям кажется сомнительной, однако инвестор уверяет: не стоит сомневаться.

- Неподалеку от жилого комплекса находится трасса Седанка – Де-Фриз, с которой и запланировано соединить микрорайон, - отметил Исаков. – Конечно же, это зависит не только от компании-инвестора, но и от уполномоченных органов администрации Приморья. Уверен, в результате тесной совместной работы вопрос будет решен.

Еще одна сомнительная перспектива для потенциальных собственников – это жизнь на стройке длиной в десятилетие. Напомним, первый дом жилого комплекса планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре этого года. За первые пять лет строительства в микрорайоне поселится около 25 тыс. человек, которым придется еще в течение пяти лет наблюдать за своими окнами строительство еще половины запланированных домов.

В настоящее время стройка кипит: фундамент и первые два этажа первого дома построили всего за неделю. По словам самих строителей, на возведение одного этажа уходит одна ночь. Кстати, этажность жилого комплекса варьируется: на общей территории застройки площадью в 24 га расположатся дома высотой от 9 до 25 этажей. В новых квартирах уже будут цементная стяжка, пластиковые окна, входная дверь, межкомнатные перегородки, радиаторы отопления с горизонтальной разводкой, сети электроснабжения, водоотведения, включая все счетчики. За ходом строительства покупатели могут следить в режиме реального времени «онлайн»: на территории строительной площадки установлены веб-камеры, трансляцию с которых можно посмотреть с любого устройства.

Как отметили в Корпорации развития Дальнего Востока, кластер недвижимости в СПВ востребован среди предпринимателей.

- Сегодня в отрасли жилого строительства статус резидента получили 15 компаний и приступили к реализации проектов на общую сумму инвестиций более 25 млрд рублей, - подытожил генеральный директор Корпорации Денис ТИХОНОВ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.