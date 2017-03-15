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В Приморье на дальневосточном гектаре предлагают выращивать даже коноплю

15 Марта 2017, 16:00 | Приморье

Программу «Дальневосточный гектар» в Приморье признали социальным экспериментом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Перспективы, связанные с программой, а также факторы, мешающие ее реализации, обсудили в здании администрации Приморского края 9 марта. Стоит отметить, что рабочее название заседания «Как использовать гектар и заработать миллионы?» не оправдало себя, и большую часть двухчасового обсуждения заняла проблема затруднений в реализации программы.

Как отметили в ходе заседания, дальневосточный гектар в безвозмездное пользование сроком на 5 лет можно взять под любые цели, не запрещенные законодательством РФ, в том числе и под коммерческие. В данный момент в уполномоченные к рассмотрению заявлений на получение земли органы Приморья поступает огромное количество заявок. Приморье в этом плане самый привлекательный регион Дальнего Востока: из более чем 66 тысяч заявлений 36% приходятся именно на наш край. На втором месте Якутия, далее идут Хабаровский край и Сахалин.

Кстати, заявления чаще всего также пишут приморцы, так что нельзя сказать, что земли края в скором времени оккупируют москвичи или заграничные гости. Хотя несколько заявок от жителей других регионов России на получение дальневосточного гектара в Приморье все же есть. К примеру, есть желающие, к примеру, из Сочи и Тюмени, объединившись в группы по 25-40 человек, заниматься делом на земле, взятой в коллективное пользование. Правда, в Приморье многие приезжие жить не собираются: землю берут в основном под развитие бизнеса в сфере туризма, а не под жилищное строительство. По словам спикеров заседания, в Федеральную информационную систему (ФИС) «На Дальний Восток» приходили и довольно сомнительные заявления. Так, житель Приморья был намерен выращивать на дальневосточном гектаре… коноплю для медицинских целей.

Одна из основных проблем, стопорящих реализацию программы «Дальневосточный гектар» в Приморье, - это серые зоны на карте края, запрещенные к выдаче в качестве ДВ гектара. По словам экспертов, 82% земли в Приморье - это серые зоны. Однако не все они являются таковыми по объективной причине. Как отметил и. о. руководителя департамента земельных и имущественных отношений Илья ТЕРЕХОВ, для того, чтобы выяснить, действительно ли все земли не подлежат реализации по программе «Дальневосточный гектар», необходимо провести подробную инвентаризацию.

Еще одна проблема - это беспорядок в кадастровой недвижимости Приморья. По словам заместителя руководителя Росреестра по Приморскому краю Натальи СОПОВОЙ, в ведомстве есть только 43% необходимых данных о границах земель Приморья. До сих пор четко не определены границы между населенными пунктами, земельными участками и т.д. По этой причине часто не сразу становится известно, что земельный участок, выбранный заявителем, не может быть выдан ему. Часто заявители, не знакомые с реальным положением дел на земле, пользуясь ФИС «На Дальний Восток», выбирают себе участки, на которых уже располагаются чьи-то огороды, дома и т.д. Между тем владельцы таких «неопознанных» объектов в течение прошлого года должны были зарегистрировать и оформить их в кадастре.

- Нами уже зарегистрировано 1414 договоров в Приморье, и это хороший показатель, - отметила Сопова. - Этот процесс мог бы идти быстрее, если бы в кадастре недвижимости был наведен порядок.

Третья проблема - это недостаточное количество сотрудников в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края. По словам представителей департамента, в данный момент с заявками на Приморский край работает всего 7-8 человек, которые трудятся семь дней в неделю и практически круглосуточно. Необходимо увеличение штата сотрудников и в муниципалитетах, которые пока что не могут себе этого позволить.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар 



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