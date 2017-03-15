"Умные" дома на Дальнем Востоке пусть и с раскачкой, но набирают популярность

Стопоры развития, такие как высокая цена и неготовность людей к переходу на высокотехнологичное обслуживание, похоже, остались в прошлом

В целом по России количество «умных» домов составляет 2-3% от общего количества застроек, в то время как в некоторых странах мира занимает почти 90% застроек. Очевидная экономия по тарифам, и как следствие – окупаемость приобретения, для покупателя еще не у всех россиян вызывает доверие. В первую очередь из-за неосведомленности населения, что же такое на самом деле «умный дом». В настоящее время этому можно дать такое определение: комплекс систем, который выполняет множество функций жизнеобеспечения его жителей. То есть упрощение жизни жильцов с помощью автоматизации.

«В настоящее время имеющиеся технологии и реальная возможность их применения позволяют строить не только «умные» дома и поселки, но даже целые города. «Умный дом» в моем понимании не просто набор современных и модных опций. Это технологическое и техническое решение повседневных проблем за счет продуманного комплекса функций системы. Начиная от робота-пылесоса, помогающего поддерживать чистоту и гриль-ботов, очищающих решетку после жарки мяса, заканчивая системой предотвращения протечек и автоматическим информированием о плановой замене водяного фильтра. Это не просто дань моде, это реальный шанс сделать свою жизнь менее зависимой от бытовых проблем и сконцентрироваться на том, что действительно важно: дети, семья, будущее», - говорит Алексей КОМИССАРОВ, директор по развитию поселка «Уровни».

По всем расчетам «умный дом» - это очень экономичный подход к своим финансам. «Простыми словами: дом перестает быть пассивом и самостоятельно занимается экономией финансов своего хозяина. Это и есть основное преимущество. Помимо этого, умный дом становится стилем жизни и личным помощником для его жильцов», – продолжает Алексей Комиссаров.

По его словам, возможности увеличивать масштабы комплексности имеются всегда, тем более с наработанным опытом технологиями, которых накоплено достаточно, но не все готовы использовать это в полной мере. Однако требованиям покупателя или застройщика угодить бывает сложно.

«Если проблему разногласия с застройщиками мы устранили просто взяв всю работу над проектами и стройкой в свои руки, то еще не к каждому покупателю пришло понимание комплекса «умного поселка». Бывает так, что покупатель желает приобрести «умный дом», но в то же время хочет отказаться от ряда функций в целях экономии на системе. Это все равно что купить дорогой «мерседес» и поставить на него штамповки вместо литья. Машина осталась прежней, но весь эффект испорчен. Поэтому если покупатель хочет сэкономить, убрав хоть что-то из проекта, то важно понимать: «умный дом» без определенных функций таким уже не назвать», - отмечает Комиссаров.

Для Дальнего Востока решения для сбережения платы по тарифам уже не новы. Но большая часть населения осталась в неведении внедрения высокотехнологичных услуг.

«Я живу в «умном» доме уже десять лет. И если мы говорим именно об «интеллектуальном» доме, а не дополненном какими-то определенными функциями, то нужно понимать, что строительство такого дома требует сразу полной закладки коммуникаций при строительстве, понимания пожеланий клиента и, конечно же, составления проекта. Концепция умного дома подразумевает управление отоплением, электричеством, в том числе освещением, безопасностью и сигнализацией, объединенное в один комплекс. Чаще всего, говоря об «умном» доме, наша компания имеет в виду экономию на услугах, а не развлечения в виде «любимая музыка даже в ванной». И в будущем, я уверен, спрос на это будет расти», - говорит Леонид КИРИЛИН, руководитель производственного отдела автоматизации и энергосбережения компании Green Sun.

Но, как и в любом проекте, особенно новом, здесь есть свои недостатки. В первую очередь Кирилин отметил сложность исполнения работы и цены. «Производство и проектировка «умных» решений – это достаточно трудоемкий процесс, а в совокупности с закупкой техники стоимость выходит весьма впечатляющей. К тому же имеет место проблема набора персонала. Специалисты если и есть, то их мало. Потому что учатся в основном не ради знаний, а ради дипломов. А цена на рынке тех, кто действительно будет компетентен в своей работе – будь то проектировка, технология или монтаж, очень высока. Но это рыночные вопросы. А самое важное, непобедимое и сложное в «умных» домах - это нежелание самих пользователей обучаться управлением процессами, которыми они владеют, непонимание того, как все работает и что происходит (должно произойти) по нажатию кнопки, например. Какой бы ни был дом, не бывает так, что просто нажал кнопку, и все работает. Чем больше ты автоматизируешь дома, машины и так далее, тем меньше человек понимает, как это работает», - говорит Леонид Кирилин.

Поэтому не нужно забывать о том, что при всех преимуществах данной разработки она не является полностью автоматической, она – автоматизированная. Что говорит о том, что участие человека в поддержании работы все же необходимо. Это значит, что система не сможет и не должна самостоятельно справляться с непредсказуемыми сбоями. Нужно понимать, что обслуживание и контроль любой системы необходимы. Конечно, все данные о неполадках поступают в сервис приема данных. Статистика учета данных по работе процессов фиксируется в непрерывном режиме, и абсолютно вся информация собирается на сервере, что позволяет мастерам оперативно реагировать, устранять сбои и в будущем стараться исключить подобные вопросы.

Чаще всего покупателю сложно решиться даже на переезд за город, и по статистике имеют больший спрос квартиры в городе, хотя это зависит от сегмента покупателя. Сегмент, который заинтересуют решения и разработки для «умного» дома, пока еще не определился. Однако, в отличие от данных за прошлые годы, когда «интеллектуальные» решения могли себе позволить только люди с высоким уровнем дохода, теперь ситуация изменилась. И к решениям, позволяющим сэкономить бюджет в будущем, приходят люди со средним доходом и чуть выше среднего. Тем более при условии, что технологии умного дома будут внедряться на этапе застройки и из всего спектра технологических новшеств упор будет на самые важные базовые возможности, которые обеспечат в первую очередь удобство, безопасность и энергосбережение.

По словам проектировщиков и застройщиков, сама идея состоит не в том, чтобы «нашпиговать» дом различными роботами. А в том, чтобы в дальнейшем обслуживание было максимально выгодным для проживания. «Светодиодные фонари, лампочки значительно выгоднее обычных по энергопотреблению. Да, их окупаемость десять или даже двадцать лет. Но выгода на перспективу очевидна, ведь дома строятся на года, а, казалось бы, мелочи коммунальных услуг сыграют немалую роль в экономии финансов тебе, и твоим детям, и даже внукам. Электричество, топливо, уголь дорожают с каждым днём. По количеству перемонтированных рабочими компаниями заметна тенденция, что кризис научил людей заглядывать вперед и быть готовым к любым условиям. Дом перестает быть пассивом, активно работая на своего хозяина. Экономия десятков тысяч рублей в год, умноженная на количество прожитых в доме лет, составляет немалую сумму», – говорит Алексей Комиссаров.

По словам профессионалов, для того, чтобы проект был эффективен в жизни, важно соблюдать целостность и качество исполнения идеи от проектировки до настройки системы. «Какой бы ни был идеальный проект и качество оборудования, кривой монтаж может испортить всю задумку», - отметил один из застройщиков.

Дарья РЯЦКОВА.

КРОМЕ ТОГО

«Умный дом» встал в очередь в Уссурийске

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ известен как большой поклонник новых технологий. Например, на предыдущем месте работы в Перми с его подачи появился «умный» десятиэтажный многоквартирник, который сам следит за своим состоянием с помощью уникальных датчиков, предупреждает жильцов о перегреве, переохлаждении и даже землетрясении.

«Интеллектуальная начинка» дома состоит из 14 волоконно-оптических датчиков, установленных на чердаке и в подвале здания, которые постоянно получают и передают данные в онлайн-режиме напрямую в службы контроля оперативной обстановки. Инновационная система мониторинга решает вопросы, связанные с содержанием зданий и сооружений. В том числе она дает возможность объективно оценивать текущее состояние конструкций, определять участки, требующие ремонта, и оперативно локализовать аварийные зоны.

«Помимо жилых зданий эту технологию можно применять на мостах, небоскребах, всевозможных инженерных сооружениях. В общем, там, где есть необходимость следить за состоянием сложных конструкций. Интеллектуальная и технологическая начинка при дальнейшем расширении функций и доработке программного обеспечения открывает практически неограниченные возможности для ее использования. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время одной из наших встреч предложил реализовать такой проект в Уссурийске», - сказал Александр Логинов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.