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"Примтеплоэнерго" обещает закрыть долги

15 Марта 2017, 12:07 | Приморье

КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края) обязалось к концу 2017 года сократить текущую задолженность перед ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») с 516 млн рублей до 177 млн, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках соответствующих договоренностей соглашения стороны подписали график планируемых начислений и оплат на 2017 год за потребленную ранее электрическую энергию.

Ранее ДЭК заявляла о планах ограничить подачу электроэнергии 20 административно-хозяйственным и вспомогательным объектам «Примтеплоэнерго» за долг в 503,2 млн рублей.

«После прошедшего в январе заседания комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края, нам удалось согласовать порядок оплаты, который устраивает обе стороны. Данный график направлен в администрацию Приморского края, где по распоряжению губернатора создана рабочая группа по урегулированию задолженности и мониторингу ситуации на данном предприятии», - сказал заместитель гендиректора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергей ХИТУН.

Энергокомпания уже получила всю сумму платежа, предусмотренного соглашением в феврале, следующий транш в размере 50 млн рублей должен поступить в марте.

При этом соглашение предусматривает, что ДЭК приостановит меры принудительного взыскания задолженности в случае соблюдения «Примтеплоэнерго» графика, а также надлежащего контроля его исполнения со стороны рабочей группы при администрации края. Таким образом, энергетики не будут вводить ограничительные санкции в отношении объектов предприятия, а оплата пеней за просрочку рассмотрена в индивидуальном порядке.

Досье "Золотого Рога": КГУП «Примтеплоэнерго» - крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю. В ее состав входит семь филиалов, занимающих практически всю территорию региона. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных. ДЭК является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне. ДЭК ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке электроэнергии более 23 млрд кВт.ч, из этого объема около 25% отпускается населению. Основные акционеры - ПАО «РАО ЭС Востока» («дочка» «РусГидро») с долей 51,03%, Donalink (структура владельца СУЭК Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО) с долей 34%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Примтеплоэнерго 



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