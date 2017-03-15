Приморский минтай станет московским

Недавно зарегистрированная компания готовится поглотить ценный актив «Дальморепродукта»

На Дальнем Востоке грянул очередной передел рыбодобывающего бизнеса: недавно учрежденная компания «РРПК-Д», контролируемая зятем Геннадия ТИМЧЕНКО Глебом ФРАНКОМ и братом губернатора Подмосковья Максимом ВОРОБЬЕВЫМ, близка к приобретению 73,7% долей ООО «ДМП-РМ», ранее выделенного из состава ПАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт». В дальнейшем «дочка» ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) может довести долю в «ДМП-РМ» до 100%, соответствующее разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уже получено, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«ДМП-РМ» владеет квотами на вылов ежегодно 61 тыс. тонн минтая и свыше 21 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Стоимость такого актива сегодня может доходить до $100 млн, отмечает представитель одной из рыбодобывающих компаний Приморья. В случае успешного завершения сделки РРПК может серьезно нарастить свой «квотный банк». Сегодня свыше 70% добычи российского минтая идет на экспорт, большей частью в Китай, который в дальнейшем сам экспортирует на мировой рынок продукты переработки этой рыбы.

«Дальморепродукт» - одно из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий: компания основана еще в 1930 году. «Дальморепродукт» занимался выловом крабов, трески, минтая, кальмара, китов, а также переработкой рыбы и производством консервов. В 2002 году Арбитражный суд Приморского края ввел на «Дальморепродукте» внешнее управление, которое затем неоднократно продлевалось. К моменту введения процедуры банкротства у ДМП было 82 судна, в том числе 8 плавбаз, 26 сейнеров-траулеров, 10 краболовных судов, 15 супертраулеров и др. 27 августа 2013 года производство по делу о несостоятельности «Дальморепродукта» было прекращено после заключения мирового соглашения между должником и кредиторами.

В ноябре 2013 года внеочередное собрание акционеров ХК «Дальморепродукт» (тогда ОАО) приняло решение о реорганизации компании в форме выделения ОАО «ДМП-РМ». Выделенному обществу («ДМП-РМ») при реорганизации в порядке правопреемства были переданы права на добычу минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской и Северо-Охотоморской подзонах. А также права на добычу сельди в Западно-Беринговоморской зоне и в Северо-Охотоморской подзоне. В то же время за ОАО «ДМП» сохранились квоты на вылов трески в Западно-Беринговоморской зоне, кальмаров в Петропавловско-Командорской подзоне и камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне.

Источник Деловой газеты «Золотой Рог» отмечает, что реорганизация «Дальморепродукта» в свое время была проведена именно под сделку с РРПК, но стороны («Дальморепродукт» контролируется семьей известного приморского бизнесмена Дмитрия ДРЕМЛЮГИ. – Прим. авт.) с первой попытки не смогли достигнуть итоговой договоренности по цене сделки, и «ДМП-РМ» отправилась в «свободное плавание». Как выяснилось, ненадолго.

ООО «РРПК-Д» зарегистрировано во Владивостоке 16 декабря 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственный учредитель – московское ООО «РМД - Зарубежные инвестиции» (первоначально учредителем выступило ООО «Русская рыбопромышленная компания»). Генеральный директор ООО «РРПК-Д» и ООО «РМД – Зарубежные инвестиции» - Роман ЛИНИН. По 46,84% долей ООО «РМД – Зарубежные инвестиции» принадлежат Глебу Франку и Максиму Воробьеву, 6,32% - Андрею ТЕТЕРКИНУ, гендиректору ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», акционеры ПАО «ХК «Дальморепродукт» на внеочередном собрании 9 марта проголосовали за отмену решений, принятых годовым собранием 9 сентября 2016 года. Речь идет об отмене процедуры реорганизации «Дальморепродукта» в форме присоединения к нему АО «ДМП-РМ» и процедуры увеличения уставного капитала «Дальморепродукта».

«За» отмену решений прошлогоднего собрания было подано 8 709 739 голосов, что составляет 99,91% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном собрании.

В частности, принято решение отменить решения годового собрания акционеров от 9 сентября 2016 года по вопросам повестки дня собрания акционеров «О реорганизации ПАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт», а также «Об увеличении уставного капитала». Также решено отменить процедуру реорганизации ПАО «ХК «Дальморепродукт» в форме присоединения к нему АО «ДМП-РМ» и процедуру увеличения уставного капитала ПАО «ХК «Дальморепродукт». Решено расторгнуть договор о присоединении АО «ДМП-РМ» к ПАО «ХК «Дальморепродукт».

Основным акционером ПАО «ХК «Дальморепродукт» на данный момент является ООО «Владконэк» (Владивосток), владеющее 72,67% акций. Ранее пакет принадлежал сингапурской компании DVS-R Pte. Ltd, основным бенефициаром которой был Дмитрий Дремлюга. В свою очередь, единственным учредителем ООО «Владконэк» выступает директор ООО «Аскания» Алена ДРЕМЛЮГА, с августа 2015 года возглавляющая АО «ДМП-РМ». При этом те же 72,67% акций АО «ДМП-РМ» до сих пор принадлежат DVS-R Pte. Ltd.

РРПК и без минтаевого бизнеса «Дальморепродукта» является крупнейшим игроком в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока. В ее состав входят такие компании, как ОАО «ТУРНИФ» (РРПК принадлежит 75,75%, ЗАО «Интрарос» – 24,25), ЗАО «Интрарос» (обе – Приморский край), ООО «Востокрыбпром», ООО «Совгаваньрыба» (обе – Хабаровский край), ООО «Имлан» и ООО «Пелагиаль» (обе – Камчатский край). В совокупности РРПК, по данным Росрыболовства, владеет около 14,5% общероссийских квот по добыче минтая, что делает компанию крупнейшим добытчиком этой ценной рыбы, а также около 10% квот по тихоокеанской сельди.

Олег КЛИМЕНКО.