Названы те, кто засыпал Приморье угольной пылью

В прибыльный бизнес по перевалке угля в Приморье зачастую идут компании, имеющие самое отдаленное отношение к столь сложному процессу

Рост спроса на российский уголь в странах АТР принес Приморью не только дополнительные рабочие места и налоги, но и настоящее марево угольной пыли, взвившейся в небо на причальных стенках, изначально не предназначенных для перевалки пылящихся грузов. Ухудшение экологической обстановки вызвало выплеск справедливого народного гнева, на который с традиционным запозданием отреагировали и власти, и контролирующие органы.

При этом никто из них не задался вопросом – а на каком основании высокодоходным бизнесом в Приморье сегодня занимаются компании, имеющие самое отдаленное отношение к столь специфичному направлению?

Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» эксперты и участники рынка считают, что в нынешних условиях наиболее действенной мерой по разрешению экологической проблемы может стать введение моратория на так называемую «грейферную» разгрузку-погрузку.

Думать надо заранее

Надо отдавать отчет, что перевалка угля - крайне «грязное» производство. И даже при максимальной защите невозможно полностью исключить угольную пыль – главный источник загрязнения. Поэтому главным с точки зрения экологии является первоначальный момент появления терминала – выбор оптимального места будущего строительства, чтобы угольная пыль не создавала неудобств жителям близлежащих населенных пунктов. Увы, но в Приморье такой вариант единичен, и тот был реализован еще в советское время.

Досье "Золотого Рога": На сегодняшний день на Дальнем Востоке России действует лишь два крупных специализированных (полностью автоматизированных) угольных терминала: АО «Восточный Порт» в Приморском крае и терминал АО «Дальтрансуголь» в бухте Мучке Хабаровского края. Все остальные терминалы в той или иной мере используют грейферную технологию погрузки, в том числе ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», АО «Торговый порт Посьет» (оба – Приморский край), ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край), ОАО «Терминал Астафьева» и десяток куда более мелких площадок, операторами которых выступают в том числе ООО «Стивидорная компания «Малый порт», ООО Компания «Аттис Энтерпрайс», ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» и др.

Проблема сегодня заключается в том, что закрытые технологии перевалки пылящих грузов в России на практике не применяются, также отсутствует опыт проектирования и строительства закрытых терминалов.

«Очевидно, если не будут предприняты адекватные ограничительные меры на продолжающийся переход действующих неспециализированных причалов с других видов груза на перевалку угля, а также на строительство новых пылящих угольных комплексов – это будет способствовать массовым социальным протестам, увеличению оттока населения и другим непоправимым социальным последствиям для Приморья», – отмечают специалисты ОАО «ДНИИМФ», ведущей проектной организации Дальнего Востока.

«Основная проблема в Приморье – это то, что наши порты изначально не были специализированы для перевалки сыпучих грузов, в частности угля. Тем не менее ряд наших стивидоров достаточно активно внедряют технические решения, которые достаточно эффективно снижают выбросы пыли в атмосферу», - сказал председатель Общественного экспертного совета (ОЭС) по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае Алексей АГОШКОВ, модератор круглого стола, прошедшего на площадке ИА PrimaMedia.

По оценке Алексея Агошкова, мировой опыт в перегрузке сыпучих грузов говорит однозначно: – осуществлять ее вполне возможно так называемым «открытым способом» на терминалах, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов, в том числе и крупных городов. Угольные терминалы открытого типа в Ньюкастле (Австралия), Роттердаме (Нидерланды), Антверпене (Бельгия) благодаря использованию современных технологий пылеулавливания и пылеподавления снижают до минимума вред от перевалки для населения и окружающей среды. В то же время так называемые «закрытые терминалы» - в Китае, Японии и Южной Корее - рассчитаны на небольшие объемы перевалки, в том числе и из-за того, что угольная пыль в замкнутых помещениях становится очень взрывоопасной.

Увы, но, по сложившейся практике, о приобретении пылеподавляющего оборудования так называемые «терминалы», плодящиеся на причальных стенках, как грибы после дождя, начинают задумываться уже в процессе эксплуатации. И то под давлением населения и природоохранных органов.

Официальная реакция

Наиболее ярко критическую ситуацию с неспециализированными площадками иллюстрирует заключение, подготовленное государственным инспектором Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора по результатам участия 1 февраля 2017 года в выездной проверке, проводимой Находкинской транспортной прокуратурой в отношении предприятий, осуществляющих перегрузку угля на территории Находкинского городского округа.

«ООО «Порт Ливадия». Общество осуществляет перевалку угля по схеме «вагон - склад - судно», в результате чего в атмосферу выбрасываются вредные вещества. Отсутствуют инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, проект нормативов ПДВ (нормативы предельно допустимых выбросов), утвержденные нормативы ПДВ, разрешение на выбросы вредных веществ.

Вся территория ООО «Порт Ливадия», на которой хранятся уголь, металлолом и другие грузы, находится в водоохранной зоне водного объекта (бухта Находка). Промышленная площадка не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

ОАО «ЕВРАЗ-НМТП». В ходе изучения представленных обществом документов установлено, что инвентаризация вредных веществ произведена не в полной мере. Общество осуществляет перевалку каменного угля по схеме «вагон - склад - судно».

После выгрузки из вагонов, с целью извлечения из него посторонних металлических изделий, весь уголь подвергается сортировке на сортировочных установках (в количестве 8 штук на двух участках). В результате выгрузки угля из вагонов, его сортировки, хранения на складах и погрузки на суда в атмосферу выбрасываются вредные вещества, в том числе и пыль каменного угля. В проекте ПДВ, в утвержденных нормативах и разрешении на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух данное вредное вещество не учтено.

Вся территория общества (две промплощадки), на которой хранятся уголь и другие грузы, находится в водоохранной зоне водного объекта (бухта Находка). Обе промышленные площадки не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Обществом не в полной мере осуществляются меры по недопущению загрязнения акватории бухты Находка углем при проведении погрузки угля на суда. Принимаемые обществом меры в виде установки пологов между судном и причалом при погрузке угля недостаточны. В результате непринятия достаточных мер при погрузке угля на суда происходит загрязнение водного объекта просыпающимся при погрузке углем.

ОАО «Терминал Астафьева». Общество осуществляет перевалку угля по схеме «вагон - склад - судно». Общество не осуществляет должным образом мероприятия по пылеподавлению. На момент осмотра, работы по пылеподавлению в районе причалов и складов не осуществлялись, в связи с чем визуально наблюдалось значительное пыление.

Вся территория ОАО «Терминал Астафьева», на которой хранится уголь, находится в водоохранной зоне водного объекта (бухта Находка). Промышленная площадка не оборудована сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод». В ходе изучения представленных обществом документов установлено, что инвентаризация источников вредных веществ и вредных веществ произведена не в полной мере. Общество осуществляет перевалку каменного угля по схеме «вагон - склад - судно». После выгрузки из вагонов, с целью извлечения из него посторонних металлических изделий, весь уголь подвергается сортировке на сортировочных установках (в количестве двух штук).

В результате выгрузки угля из вагонов, его сортировки, хранения на складах и погрузки на суда в атмосферу выбрасываются вредные вещества, в том числе и пыль каменного угля. В проекте ПДВ, в утвержденных нормативах и в разрешении на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух данное вредное вещество не учтено. Также в проекте ПДВ не учтены источники загрязнения воздуха - площадки, на которых производится сортировка угля с использованием сортировочных установок. В связи с непринятием мер по пылеподавлению и недопущению загрязнения водного объекта ледяной покров бухты Находка возле причалов загрязнен углем».

«Первая ласточка»

По итогам проверки Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора уже временно приостановило эксплуатацию устройств по сортировке и очистке угля, используемых при перевалке угля через порт Находка ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».

В сообщении ведомства говорится, что административное расследование в отношении ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» сотрудники Росприроднадзора провели после многочисленных обращений граждан, должностных лиц и общественных организаций о загрязнении воздуха в городе Находка угольной пылью.

По выявленным фактам в отношении юридического и должностного лица ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ.

Как отмечается в сообщении, предприятие уже неоднократно привлекалось к административной ответственности по аналогичным статьям, однако никаких выводов сделано не было.

«Поэтому было принято решение временно запретить деятельность предприятия в части приостановления эксплуатации устройств по сортировке и очистке угля. Материалы дела переданы в Находкинский городской суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия в части производства погрузо-разгрузочных работ при перевалке угля в порту Находка на срок до 90 суток», - поясняет Росприроднадзор.

Следует ожидать, что вслед за этим «терминалом» жесткие меры будут предприняты и в отношении других площадок, изначально не предназначенных для работы с углем.

Полетели головы...

На Дальнем Востоке уже появились первые топ-менеджеры, пострадавшие от «угольного шлейфа». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», совет директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» с 27 февраля досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Валерия БАЛАКИНА.

Новым генеральным директором с 28 февраля назначен Евгений ДМИТРАКОВ, с октября 2016 года занимавший должность технического директора ООО «УК «Мечел-Транс» (входит в группу «Мечел»). Контракт с новым гендиректором заключен на один год.

Росприроднадзор в конце января запретил эксплуатацию дробильных установок на угольном терминале ОАО «Порт Ванино» из-за нарушения норм выбросов угольной пыли. Руководство порта позднее заявило о закупках пылеподавляющего оборудования, а также о планах увеличить в 2017 году перевалку лесопродукции и сократить долю угля в грузопотоке.

Досье "Золотого Рога":

АО «Дальтрансуголь» - угольный терминал близ порта Ванино в Хабаровском крае, входит в АО «СУЭК» (крупнейший российский производитель угля). Основной акционер СУЭК - Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (92,2%).

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. Основные акционеры: «Оперн Трейд Лтд» (Кипр) владеет 17,76% уставного капитала, АО «Титан» (Москва) - 18,75%, Statula Holdings Ltd (Кипр) - 16,23%, Sedmino Investments Limited (Кипр) - 14,98%, «Травине Трейдинг Лимитед» (Кипр) - 14,67%.

АО «Торговый порт «Посьет» контролируется «Мечелом» через ООО «Мечел-Транс» (владеет 97,49% акций). Собственно «Мечелу» принадлежит 0,155% акций стивидора. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в «Мечел»: «Южный Кузбасс», «Якутуголь», «Эльгауголь».

ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) на 100% принадлежит ООО «Сибметинвест» (SPV-компания группы Evraz).

ОАО «Терминал Астафьева» (Находка) переваливает уголь российских добывающих компаний с 2011 года, имеет собственный морской причал, глубина которого позволяет производить погрузку судов дедвейтом до 57,7 тыс. тонн. Гендиректору Руслану КОНДРАТОВУ напрямую принадлежит 23,28% акций компании. ООО «Титул» (Владивосток) владеет 28,78%, рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (пос. Терней), - 15,04%. Эти компании также подконтрольны Руслану Кондратову.

Основными учредителями ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (Находка) являются АО «СУЭК» (крупнейшая угледобывающая компания России), владеющее 49,9% уставного капитала ООО, и Григорий ГЛАДКИХ, которому принадлежит 45%.

100% долей ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс» (Находка) принадлежит зарегистрированному в Москве ООО «Портовый холдинг», 51% капитала которого, в свою очередь, принадлежит Артему КОЗОВОМУ (сын Геннадия КОЗОВОГО, совладельца Evraz).

Учредителями ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» (Находка) являются АО «Приморский завод» (Находка) и ООО «Русслесгрупп» (Москва). Учредителем московской компании является офшор «Джастон Холдингс Лтд» (Британские Виргинские острова). Основными акционерами АО «Приморский завод» являются Андрей, Николай и Иван ЗАВАРЗИНЫ, в совокупности контролирующие почти 60%.

Основными учредителями АО «Дальмормонтаж» (Находка) являются Валентина и Алексей ПАНЧЕНКО, в совокупности владеющие 76% акций компании. Еще 23,97% принадлежат Владимиру БАТЫЧЕНКО.

Единственным учредителем ООО «Порт Ливадия» (Находка) является генеральный директор этой компании Василий ВАСИЛЬЕВ.

Единственным учредителем ООО «Восточный лесной порт» является генеральный директор этой компании Николай БОБРЫШЕВ, совладелец ООО «Горненский ЛПХ» (Амурская область).

Олег КЛИМЕНКО.