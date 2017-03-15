За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей

В Приморье появились коммерческие структуры, которые берут за оформление дальневосточного гектара десятки тысяч рублей

Как известно, реализация третьего этапа (то есть всем желающим россиянам) программы по предоставлению дальневосточного гектара началась 1 февраля 2017 года. За это время значительно вырос поток заявлений, только за февраль в краевой департамент имущества и земельных отношений поступило более 12 тыс. заявок на получение гектара в Приморском крае. Большой интерес к гектару проявляют жители не только Дальнего Востока, но и других регионов страны: заявки на гектар у Японского моря подают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, соседних по ДФО краев и областей.

Большинство жителей страны подают заявления через сайт «НаДальнийВосток.РФ» или многофункциональные центры и это не требует никаких финансовых затрат. Между тем недавно в Приморском крае появились компании, которые в перечень своих услуг добавили «оформление дальневосточного гектара». За свою работу коммерсанты просят 30 тыс. рублей (это наиболее типичный ценник). По словам работников данных компаний, помощь в получении и последующее юридическое оформление земли займут около 1,5 месяцев. При этом специалисты компании помогут оформить необходимые документы, подать их в соответствующий орган и будут контролировать их перемещение и вносить в случае необходимости нужные поправки.

Как комментируют специалисты подобных компаний, предоставление данной услуги экономит человеку время и заявитель получит землю быстрее, чем другие граждане страны. В числе своих преимуществ в разговоре с корреспондентом газеты «Золотой Рог» они называли «тесное сотрудничество с департаментом имущества и земельных отношений». Добавляя, что «стараются подтолкнуть специалистов к решению вопроса о предоставлении земли».

В одной из таких компаний уверяют, что заявитель 100% получит дальневосточный гектар, либо тот, на который подал заявление, либо поблизости с запрошенным участком. На сайте компании в разделе о данной услуге написано, что специалисты проконсультируют по вопросам предоставления гражданам Российской Федерации участков площадью до одного гектара; совместно с заявителем проведут всю необходимую работу по подбору земельного участка; сформируют пакет документов и подадут в уполномоченный орган; будут сопровождать процесс до получения участка.

Появление таких компаний корреспондент «Золотого Рога» попросил прокомментировать краевой департамент имущества и земельных отношений.

«Законом не запрещено обратиться в коммерческую организацию и получить такую услугу. И по большому счету, если человек хочет обратиться туда, это его право. Но также стоит добавить, что любой МФЦ, любой уполномоченный орган обеспечит обособленное место, где гражданин может подать свое заявление. А сотрудники органов власти обязаны помочь каждому заявителю, подсказать, какой комплект документов необходимо собрать, как правильно подать заявление», - сказал и.о. директора краевого департамента имущества и земельных отношений Илья ТЕРЕХОВ.

Добавим, что недавно во Владивостоке на Бородинской, 14 открылся Центр по работе с получателями дальневосточного гектара, где все сотрудники совершенно бесплатно помогут оформить участок земли.

Чиновник заверил, что по поручению губернатора в настоящее время ведется работа, направленная на минимизацию снижения количества отказов по заявкам. «Во всех случаях, где это возможно, рисуем иной вариант схемы, предлагаем его заявителю - в случае согласия предоставляем землю», - уточнил Илья Терехов.

Однако некоторые жители Приморского края все еще не получили ответ на свое заявление, хотя по закону на рассмотрение заявки дается 20 рабочих дней. Ответ может быть как положительным, так и отрицательным. И лишь в случае положительного ответа начинается процесс оформления договора.

Одной из причин задержки ответов из краевого департамента на получение гектара, по словам Ильи Терехова, является предоставление земли на чужих дачных участках. Жителям Приморского края необходимо оформить должным образом права на свои земельные участки, в том числе внести сведения о границах земельных участков в государственный кадастр недвижимости. До тех пор могут возникать спорные ситуации, связанные с выдачей дальневосточного гектара.

«Проблема эта есть, она не сегодняшнего и не вчерашнего дня. Это ранее учтенные земельные участки, то есть те, права собственности на которые возникли до 1 марта 2008 года. Такие участки не имеют границ в государственном кадастре недвижимости, соответственно они не отражены в федеральной информационной системе «На Дальний Восток» (ФИС), с помощью которой сегодня по закону ведется предоставление гектаров. Таким образом, возникают спорные ситуации: ранее учтенные участки оказываются возможными для предоставления», - прокомментировал и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края.

С данной проблемой уже столкнулись жители Надеждинского района. Там владельцы участков оказались на птичьих правах, несмотря на то, что землю возделывают уже много лет. А чиновники считают, что виноваты сами владельцы земель, которые не внесли участки в региональную кадастровую карту. В итоге наделы попали под выдачу как «дальневосточные гектары» в рамках реализации федерального закона.

Решить эту проблему также предлагают разные коммерческие компании. Недавно на портале Farpost.Ru появилось объявление, в котором говорилось, что кадастровые инженеры помогут с оформлением границ дачных участков в Надеждинском районе, на которые налагаются заявки на дальневосточный гектар. Стоимость оформления дачного участка составит 5-15 тыс. рублей.

На сегодняшний день уже заключено около 1100 договоров на предоставление дальневосточного гектара. Еще по 1300 заявкам принято решение о выделении гектара - пока идет стадия либо постановки участка на кадастровый учет, либо подготовки документов для поставки на кадастровый учет и заключения договора в последующем, сообщили в краевом департаменте земельных отношений.

Также, по словам и.о. директора краевого департамента Ильи Терехова, если заявителю на землю не ответили в течение 20-ти рабочих дней, тогда он может написать обращение в краевой департамент, где будут разбираться со сложившейся ситуацией или по компетенции отправят это обращение в уполномоченный орган.

Как заверил Илья Терехов, сотрудники МФЦ и Центра по работе с получателями дальневосточного гектара, специалисты краевого департамента имущества и земельных отношений обязаны помочь любому желающему в получении участка, а на сайте «НаДальнийВосток.РФ» подача заявки на гектар существенно упрощена. Поэтому обращаться ли гражданам за помощью в оформление дальневосточного гектара в коммерческие компании, решать им самим.

Иван КРЫШАН.