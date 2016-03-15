Звонки в другие города и страны подешевели в разы

«Ростелеком» представляет новые опции, позволяющие в несколько раз снизить стоимость минуты разговоров с домашних телефонов с абонентами в других городах России и в других странах, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Опция «Любимый межгород» поможет снизить стоимость разговора с абонентом в любой точке России до 2.5 рублей за минуту. Например, стоимость звонка из г.Владивостока на мобильный номер в Москву снизится сразу в 3 раза по сравнению с базовой ценой. Стоимость подключения опции – 30 рублей, абонентская плата – 30 рублей в месяц.

Опция «Звони в другие страны» – это возможность снизить стоимость звонков за границу в несколько раз. Минута разговора из Хабаровска в Казахстан будет стоить всего 4 рубля при звонках на фиксированных операторов. В Китай можно будет звонить по 2,5 рубля за минуту на фиксированные и мобильные телефоны. А, например, звонки в Израиль подешевеют в 6 раз по сравнению с базовой ценой и составят 5 рублей за минуту. Стоимость подключения опции – 45 рублей, абонентская плата – 45 рублей в месяц.

«Сегодня мы живем и работаем в таких условиях, когда наши родные и близкие могут переехать в любую точку России или мира. Конечно, мы не хотим терять с ними связь и возможность поделиться новостями, обсудить важные семейные события, да просто услышать родной голос. Новые опции «Ростелекома» позволят общаться с близкими других городах и странах по сниженным в несколько раз тарифам. Даже при звонках на мобильные телефоны. «Ростелеком» стирает границы для общения», – отметила Вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Заявку на подключение опций «Любимое междугородное направление» и «Звони в другие страны» можно оставить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному номеру 8-800-100-0-800. Полные условия предоставления опций доступны на сайте http://www.rt.ru/hometel/action/beloved_call в разделе «Телефон».

Опции «Любимый межгород» и «Звони в другие страны» доступны только для абонентов сети местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», выбравших ОАО «Ростелеком» в качестве оператора междугородной и международной телефонной связи на условиях предварительного выбора - абонент Pre-select (заключивший договор/дополнительное соглашение путем акцепта публичной оферты, либо путем подписания единого документа).

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.