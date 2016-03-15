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МФЦ "Мои документы" набирают популярность у жителей Владивостока
В 2015 году в муниципальные МФЦ Владивостока за оказанием государственных и муниципальных услуг обратились 200 тысяч посетителей, т.е. практически каждый второй взрослый житель города. В этом году только за минувший месяц зафиксировано свыше 29 тысяч обращений, что свидетельствует о неуклонном росте популярности «Единого окна», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что первое отделение МФЦ открылось во Владивостоке в ноябре 2014 года, а сейчас в городе их уже шесть. Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поручил специалистам так выстроить деятельность центров «Мои документы», чтобы люди получали услуги и могли оформить самые разные документы с максимальным удобством.
А ведь прежде, чтобы получить необходимую справку, приходилось отдельно идти в Росреестр или Пенсионный фонд, Соцстрах или налоговую, что отнимало немало времени, сил и нервов. Теперь достаточно подать заявление в МФЦ и получить необходимый документ в установленный срок.
Наибольший спрос горожан в разделе муниципальных услуг составляют выдача разрешений на строительство и перевод жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое. Здесь также можно записать ребенка в школу, оформить социальную субсидию, если по закону положено. Большой популярностью пользуется комплексная услуга «Рождение ребенка», когда в режиме одного окна оформляется весь пакет документов юного гражданина: свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, регистрация по месту жительства, постановка на очередь в детский сад, оформление материнского капитала.
При этом перечень услуг, оказываемых МФЦ, постоянно расширяется. Так, уже в этом году в него добавилась такая услуга, как подача документов на присвоение почетных званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Приморского края».
Во всех помещениях МФЦ были проведены масштабный ремонт и реконструкция, смонтировано самое современное оборудование, а операторы прошли специальную подготовку, включая психологическую. К слову, и помещения для МФЦ были выбраны администрацией Владивостока максимально доступные.
Для посетителей предусмотрены комфортные места для ожидания, электронная очередь, пандус для маломобильных граждан, детский уголок, доступ к Интернету. Удобен и график работы отделений: они работают шесть дней в неделю до 20 часов.
А чтобы еще более улучшить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, повысить профессиональный уровень специалистов и эффективность работы отделений МФЦ «Мои документы», ежемесячно будет проводиться конкурс на «Лучшее отделение МФЦ».
По результатам социологического опроса, проведенного в феврале 2016 года, из числа опрошенных заявителей (7378 человек) большинство (97,8%) удовлетворены качеством предоставляемых услуг МФЦ. Горожане высоко оценили вежливость и компетентность персонала (98,8%), создание комфортных условий (98%), время ожидания в очереди (97,35%) и время предоставления услуг (97,95%).
Муниципальные МФЦ расположены:
- ул. Верхнепортовая, 76а;
- Давыдова, 9;
- пр. 100-летия, 44;
- Партизанский пр., 28а;
- Адмирала Невельского, 13
- ул. Лермонтова, 36 (пос. Трудовое).
Во всех муниципальных МФЦ Владивостока работает единая информационно-справочная служба. Тел. 230-34-84.
Адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан: mfc-vlc@mfcvl.ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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МФЦ полезная вещь, но было бы хорошо если бы людям помогали еще до подачи документов в госорганы. . Так в Питерском ЕЦД сделано. . в результате меньше ошибок, люди по нескольку раз в очереди не стоят да и вообще все эти анкеты прошлый день! Как будто в уфмс не знают что я им там напишу про себя