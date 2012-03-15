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В Приморском крае судебные приставы взыскали с компании «Кипарис» многомиллионную задолженность
ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ZRPRESS. На исполнении в отделе судебных приставов по г. Большой Камень Приморского края находилось сводное исполнительное производство, в которое вошли 112 исполнительных производств в отношении судоремонтной компании ООО «Кипарис» по взысканию заработной платы на сумму свыше 9 млн рублей.
Кроме того, компания имела задолженность по налогам и сборам в размере 7 млн 900 тысяч и свыше 3 млн руб. по отчислениям в Пенсионный фонд.
Так как в добровольном порядке требования исполнительных документов организацией-должником не были исполнены, то судебный пристав - исполнитель наложил аресты на денежные средства, находящиеся в кассе должника. Кроме того, был наложен арест на банковские счета.
В результате розыскных действий судебным приставом-исполнителем было установлено, что компания-должник имеет в собственности административное здание площадью свыше 1000 кв. м., на которое также был наложен арест.
Стоит отметить, что компания «Кипарис», в свою очередь, являлась взыскателем по исполнительному производству в отношении крупного судоремонтного завода Приморского края, сумма долга которого превысила 58 миллионов рублей.
Применение комплекса мер принудительного характера к судоремонтному заводу Приморского края позволило обеспечить исполнение судебных актов о взыскании заработной платы и фондовых платежей, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
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