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Рис потеряет гектары
Последние годы рисоводство Приморья стабильно демонстрировало рост как посевных площадей, так и объемов произведенной продукции. Прошлый год отмечен особо высокими итоговыми показателями. Риса было собрано столько, что производители, столкнувшись с проблемами сбыта, впервые за много лет заговорили о перепроизводстве этого стратегического для региона продукта.
В итоге сложившиеся на рынке цены оказались существенно ниже прошлогодних, что в свою очередь привело в снижению рентабельности самого риса. Приморские производители в нынешнюю посевную планируют сокращать объемы производства, высвобождая рисовые площади под культуры с гарантированным сбытом.
«В этом году мы сокращаем площади посевов риса, - говорит директор хорольского рисоводческого хозяйства «Луговое» Николай ПИЛИПЕНКО. - Если в прошлом году было задействовано 1 450 га под эту культуру, то в этом году мы оставляем только 800 га, остальные гектары засеем соей, на которую есть устойчивый спрос и относительно гарантированная цена. Мы ведь весной, планируя необходимые расходы на сезон, беря кредиты, не знаем, какие будут цены на рынке на наш рис. В этом году никто не ожидал, что будет так тяжело продать рис. Если в прошлом году наша цена доходила до 30 рублей за кг, то в этом мы продаем по 17-18 рублей за кг. При урожайности 25 центнеров с га производство риса становится крайне низкорентабельным».
Собственно, хозяйство «Луговое» - единственное в рисоводстве Приморья предприятие, работающее исключительно на российских ресурсах. Те показатели роста, которыми отчитывались ежегодно чиновники, обеспечивали в основном китайские рисоводы, работающие на нашей земле. То, что их урожайность гораздо выше 25 центнеров с га, а финансовые средства получены в банках иностранного государства совсем не под наши проценты, известно всем. При этом минимальная цена, например, рисоводческого хозяйства в «Новодевице» составляет 20 рублей за кг. Впрочем, оптовые покупатели говорят о закупе риса у китайцев по 12 рублей за кг.
В этой ситуации эксперты в отличие от чиновников довольно сдержанно оценивают результаты приморского рисоводства. Ведь процветают в отрасли края исключительно хозяйства с иностранным капиталом. А сами рисоводы говорят о неравенстве условий, в которых находятся наши хозяйства и иностранные. К тому же китайские хозяйства используют семена китайского производства, что оставляет наши семеноводческие хозяйства без сбыта.
На фоне этой ситуации в феврале, по данным Россельхознадзора, был существенный рост импорта риса в страну через приморские порты. Впрочем, местные оптовые компании заметного роста объемов этого продукта не отметили. Увеличился импорт разве что таиландского риса и вьетнамского, способного по оптовым ценам конкурировать с местным рисом. Вьетнамский рис в опте стоит порядка 20 рублей за кг. А вот китайский рис, качество которого существенно выше таиландского и вьетнамского, на приморском рынке, вопреки расхожему мнению, представлен небольшими объемами. Его оптовая цена здесь находится на уровне 30-35 рублей за кг, что делает его при всех равных с приморским продуктом качественных характеристиках неконкурентоспособным.
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