У «Дальсвязьстроя» новый генеральный директор

Совет директоров ОАО «Дальсвязьстрой» с 9 марта досрочно прекратил полномочия генерального директора Владимира БУТЬКО, возглавлявшего компанию с 5 февраля 2009 года, и избрал гендиректором Владимира ГУЛАКА.

ОАО «Дальсвязьстрой» специализируется на строительстве средств связи в Дальневосточном регионе. В настоящее время ведет строительство сети широкополосного доступа по технологии MetroEthernet в Приморском крае, в городах Владивосток, Уссурийск и Находка. Государству принадлежит 9,999% (13,3321% обыкновенных) акций.