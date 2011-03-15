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У «Дальсвязьстроя» новый генеральный директор
15 Марта 2011, 01:50 | Приморье
Совет директоров ОАО «Дальсвязьстрой» с 9 марта досрочно прекратил полномочия генерального директора Владимира БУТЬКО, возглавлявшего компанию с 5 февраля 2009 года, и избрал гендиректором Владимира ГУЛАКА.
ОАО «Дальсвязьстрой» специализируется на строительстве средств связи в Дальневосточном регионе. В настоящее время ведет строительство сети широкополосного доступа по технологии MetroEthernet в Приморском крае, в городах Владивосток, Уссурийск и Находка. Государству принадлежит 9,999% (13,3321% обыкновенных) акций.
Автор: По сообщениям информагентств
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