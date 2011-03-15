Что делать, когда солидные учреждения сознательно идут на мошенничество

И забывают при этом, что уровень образованности и юридической подкованности граждан растет. Хотя сегодня еще остались те, кому можно впарить высокотехнологичный пылесос за 10 его реальных стоимостей.

Смешно, а с другой стороны обидно, когда солидные учреждения сознательно идут на подлог и мошенничество, при этом оперируя законом, который в конечном итоге работает против них. Вот реальный пример из жизни.

Наш герой, назовем его Олегом Ивановичем, долгие годы проработавший в системе МВД, а точнее, во вневедомственной охране, знающий все нюансы этой службы, в том числе юридические обоснования и ответственность за неисполнение того или иного договорного документа, оказался втянут в судебные дрязги. И самое обидное, что его, опытного сотрудника, инженера и технаря, пытались заставить платить за эфемерные услуги, выполнение и контроль за которыми, он в свое время осуществлял! Речь идет

…Как и подобает служивому, Олег Иванович, уходя на пенсию, окончательно разрывать отношения с МВД не стал и как добрую память оставил за собой не только удостоверение пенсионера МВД, но и договор на оказание услуг по охране своего жилища.

Честь по чести, номер, дата, ответственность сторон, но вот только с тех пор, как был заключен договор, а было это в 2004 году, много воды утекло, с которой из структуры вневедомственной охраны «вымыло» техническую составляющую. Она приобрела вид федерального государственного унитарного предприятия – ФГУП «Охрана» МВД РФ.

В другом материале мы остановимся на взаимоотношениях вневедомственной охраны и приморского филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ, которые теплыми никак не назвать. Но сегодня пойдет речь о судебной тяжбе, суть которой - попытка ФГУПа взыскать с пользователя охранной системы деньги за услуги, как бы это помягче, прописанные, но на деле так и оставшиеся просто на бумаге.

Надо сказать, что еще в преддверии конфликта Олег Иванович, человек грамотный и юридически подкованный, указал на недопустимость претензий со стороны «Охраны», но там его никто слушать не хотел…

Дело, дошло до суда, и тут инженерам приморской «Охраны» взять бы юристов и разобраться, а стоит ли ссориться? Но нет! И цена вопроса-то смешная – что-то около 1000 рублей!

Но мы оставим лирику и перейдем к «физике».

Упорство, с каким ФГУП «Охрана» РФ по Приморскому краю вцепилась в несчастную тысячу пусть и не самого рядового пользователя квартирной системы охраны, вполне понятно. Из таких вот тысяч и сотен формируется основа для продления договора на следующий год для целого ряда руководителей регионального ФГУПа. В противном случае… пойди потом доказывай Министру внутренних дел, что хотели как лучше…

Но, возвращаясь к нашему случаю, скажем, что ФГУП в своем споре с клиентом выполняло свои договорные обязанности на основании приказа своего министра, отмененного еще за несколько лет до заключения клиентского соглашения с Олегом Ивановичем!

Поэтому все претензии исполнителя договора, мягко говоря, ничтожны, а попытки через суд взыскать с клиента якобы неуплаченную абонентскую плату, прямо говоря, преступны.

После годичного разбора и препирательств дело дошло до федерального суда и закончилось в пользу нашего героя.

В качестве урока для непосвященных, хотелось бы остановиться на одном интересном моменте. Все, кто выступает пользователем охранных услуг вневедомственной охраны, должны помнить один немаловажный нюанс.

Что такое вневедомственная охрана? Это милицейская машина с вооруженными сотрудниками милиции, с сиреной и иллюминацией несущаяся на сработавшую «тревожную» кнопку. В случае если в оговоренные минутные сроки эти бравые парни не прибывают, то вневедомственная охрана выступает в качестве ответчиков по нанесенному материальному ущербу. А вот полномочия по установке и обслуживанию охранных систем не далее как в 2006 г. были переданы в созданное на тот момент ФГУП «Охрана» МВД РФ.

Напомним, что 5 лет назад Россия как никогда была близка к вступлению в ВТО, где одним из условий была демилитаризация подразделений силовых структур, оказывающих населению платные услуги.

То есть возможность и функции по оказанию платных услуг, например, МВД должно было потерять. Для этого и был создано ФГУП «Охрана», благо работников из числа высокопоставленных сотрудников, уволенных или ушедших на пенсию, в России во все времена хватало.

Однако свежеиспеченное ФГУП переоценило свои возможности, понадеявшись на новые технические разработки. Иметь-то дело ему пришлось со старыми системами охраны, коим 100 лет в обед и которые, о, ужас! дают не только заработать, но и требуют к себе повышенного внимания, а с ним и обслуживания.

И можно себе представить, как делить полученную прибыль: пустить ее на модернизацию и обслуживание сигнализаций и систем или, исходя из плана по «сборам», облагодетельствовать родное МВД?

Ответ очевиден, а с ним очевидна ситуация с Олегом Ивановичем: когда необходимо было смотреть за работой сигнализации, проверять ее и там, где надо, обслуживать, ему втихую начислялась оплата, которую, как выяснилось, клиент платить отказался.

Отметим, что после этого неприятного случая наш герой не стал больше искушать судьбу и вверил безопасность своего жилища, а заодно и руководимой им компании в частные охранные руки. И о чем, по его же словам, уже лет пять ни капли не жалеет.

К слову, все, кто оказался в подобной ситуации, могут получить консультацию или, как в случае, описанном выше, обратиться к квалифицированному юристу в юридическую службу «Автоклуба М-20» по тел. 38-46-78, 38-53-29. Реклама.