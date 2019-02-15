"Не мешайте бизнесу, не закручивайте гайки"

Предприниматели Приморья отвечают на призыв президента к экономическому прорыву



Главной темой ежегодного Форума «Деловой России», который прошел в Москве, стало участие представителей предпринимательского сообщества в достижении национальных целей, поставленных перед страной в «майских указах» главы страны. Внести посильный вклад в реализацию так называемого «экономического прорыва» придется всем представителям крупного, малого и среднего бизнеса. О том, какие бы собственные пожелания озвучили бизнесмены Приморья главе государства и правительству, если бы их об этом спросили, выясняла газета «Золотой Рог».



Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО рассказал о форуме подробнее:



«В ходе мероприятия были затронуты такие важные для экономики страны и состояния предпринимательского сообщества темы как снижение административной нагрузки на бизнес и уменьшение количества проверок, запросов контролирующих органов в адрес субъектов предпринимательской деятельности, расширение возможностей электронной торговли, в том числе в рамках электронных платежей между юридическими лицами, упорядочение системы блокировки счетов хозяйствующих субъектов банками при подозрении в нарушении антикоррупционного законодательства и противодействия экстремизму и организованной преступности, содействие развитию новых современных производств, увеличение возможностей предпринимательства в области социальных инициатив, расширение доступности кредитных продуктов для бизнеса».



Председатель «Деловой России» Алексей Репик, который вел мероприятие и совместно с Владимиром Путиным, задавал тон встрече, неоднократно подчеркивая, что от активности предпринимательского сообщества в России сегодня зависит благополучие населения всей страны и улучшение условий жизни.

Так как любое сотрудничество предполагает взаимодействие двух сторон, газета «Золотой Рог» обратилась к бизнесменам Приморья с просьбой высказать собственные пожелания правительству в контексте «если бы нас услышали».

Соучредитель сети магазинов "Домотехника" Виталий ДУБОВОЙ:



"Пожелание к правительству одно: не мешайте бизнесу, не закручивайте гайки. Зарегулированность никогда ни к чему хорошему не приводила. Например, новые правила по обязательной маркировке парфюмерной продукции, якобы, с целью борьбы с контрафактом, на самом деле, приведут к массовому закрытию специализированных магазинов. Или взять принятые меры по усилению пожарной безопасности - пожаров меньше от этого не стало. При этом, на мой взгляд, есть и положительные инициативы правительства, такие как перевод крупных сетевых компаний на единую общепринятую форму налогообложения. Это создает равные условия. Выживет тот бизнес, который сумеет работать в условиях НДС. При этом, безусловно, на рынок зайдут крупные федералы, конкуренция еще больше обострится. То есть, рыночные законы заработают в полную силу, слабые уйдут, останутся только сильные игроки".











<br />

Kremlin.ru

Подробные ответы президенту читайте в ближайшем выпуске газеты "Золотой Рог".

На фото: Пленарное заседание XI форума общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Фото с сайта Kremlin.ru



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.