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Глава Промсвязьбанка и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ
Для Промсвязьбанка, как опорного банка ОПК и банка, включенного в перечень стратегических предприятий, сотрудничество с регионами Дальнего Востока является ключевой задачей
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков провели рабочую встречу, которая состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и банка, финансирования краевого бюджета, работы с органами управления и ключевыми предприятиями субъекта. Помимо этого, была затронута проблема комплексного развития территорий и возможностей совместной реализации проектов по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП).
«Точечные проекты, несомненно, привлекательны для Приморья и как драйвер развития, и как возможности по использованию средств банка. У нас нет возражений против государственного-частного партнерства, если будет подобран инвестор, которого Промсвязьбанк кредитует по строительству, в том числе медицинских клиник. Для наших территорий - для Аресеньева и других городов, где сосредоточены предприятия, это будет иметь большое значение и хороший эффект. Важно сделать так, чтобы там оставались люди, чтобы город был интересен, в том числе для молодежи. Сосредоточившись на таком пилотном проекте, как город Арсеньев, потом будет возможность разработать совместно с банком и комплексную систему развития в Большом Камне»», — отметил Олег Кожемяко.
«Для Промсвязьбанка, как опорного банка ОПК и банка, включенного в перечень стратегических предприятий, сотрудничество с регионами Дальнего Востока является ключевой задачей. При этом как универсальная кредитная организация мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство во многих сферах, в том числе в работе с МСБ, с розничными клиентами, в участии в региональных проектах по развитию области. Мы готовы к диалогу и намерены расширять присутствие банка в Приморском крае», — заявил Петр Фрадков.
На фото: Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков: Мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство во многих сферах.
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