Вирус ящура в охотугодьях Приморья не зафиксирован

В охотничьих угодьях Приморского края павших или больных ящуром животных не обнаружено.

В районах, где были зафиксированы вспышки ящура, и соседних с ними служба охотнадзора Приморского края совместно с общественными помощниками, охотпользователями и инспекторами ежедневно ведут мониторинг дикой среды, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Обследованы территории почти 20 муниципальных образований. На сегодняшний день павших или больных животных в охотугодьях не обнаружено. Численность кабана высокая, миграции не наблюдается», – отметил заместитель директора департамента охотнадзора Алексей Суровый.

При обнаружении павших животных необходимо звонить на «горячую линию» департамента охотничьего надзора Приморского края по телефону: 8 (423) 230-09-90, а также информировать районную или краевую ветеринарную службу по телефонам: 8 (423) 241-14-37 или 8 (423) 233-58-34.

Важно знать, как обезопасить себя и окружающих от потенциального распространения ящура или чумы свиней.

Фото – из архива Администрации Приморского края

Газета «Золотой Рог», Владивосток.