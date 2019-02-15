Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вирус ящура в охотугодьях Приморья не зафиксирован
В охотничьих угодьях Приморского края павших или больных ящуром животных не обнаружено.
В районах, где были зафиксированы вспышки ящура, и соседних с ними служба охотнадзора Приморского края совместно с общественными помощниками, охотпользователями и инспекторами ежедневно ведут мониторинг дикой среды, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Обследованы территории почти 20 муниципальных образований. На сегодняшний день павших или больных животных в охотугодьях не обнаружено. Численность кабана высокая, миграции не наблюдается», – отметил заместитель директора департамента охотнадзора Алексей Суровый.
При обнаружении павших животных необходимо звонить на «горячую линию» департамента охотничьего надзора Приморского края по телефону: 8 (423) 230-09-90, а также информировать районную или краевую ветеринарную службу по телефонам: 8 (423) 241-14-37 или 8 (423) 233-58-34.
Важно знать, как обезопасить себя и окружающих от потенциального распространения ящура или чумы свиней.
Фото – из архива Администрации Приморского края
Новости тематики
- Вирус ящура в охотугодьях Приморья не зафиксирован
- Маленькая "Вера"
- В Приморье печально известных косаток и белух хотят выпустить на свободу
- Биоматериалы косаток из Приморья могут отправиться на экспертизу в США
- "Тернейлес" наследил на 650 миллионов
- Мусор во Владивостоке сжигать не будут
- Ввоз радиоактивных веществ из-за рубежа в Приморье невозможен
- В Приморье приобрели передвижную химлабораторию
- Воздух под контролем: "Терминал Астафьева" установил датчики мониторинга атмосферы
- 11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье
Новости раздела
- Глава Промсвязьбанка и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ
- Вирус ящура в охотугодьях Приморья не зафиксирован
- Приморье лидирует в ДФО по объему кредитования малого бизнеса
- Во Владивостоке рынок попал под каток закона
- Во Владивостоке Tele2 презентовала "другие правила" стипендии для студентов ДВФУ
- Гонконгская компания намерена вложить в Приморье 1 млрд долларов
- Первым делом самолеты: О каком туризме в Приморье можно говорить?
- В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик
- Жители Приморья могут провести День Святого Валентина с "Любовью в Вечном городе"
- Приморские аграрии не спешат страховать риски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Таиланд наоборот
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
- В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
- В Приморье резко запахло аммиаком
- Резидент ТОР вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
- Юрий Трутнев: Мы продолжим развивать программу субсидирования авиаперевозок для дальневосточников
- Кадровый голод Дальнего Востока: Дипломы - на полку
- Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район