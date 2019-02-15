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Приморье лидирует в ДФО по объему кредитования малого бизнеса

15 Февраля 2019, 09:42 | Приморье

В Приморье предприниматели стали брать больше кредитов для создания или развития своего дела. Согласно статистике Центрального банка РФ, в 2018 году объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса вырос на 11,4% и составил 6,8 триллиона рублей.

В департаменте экономики Приморского края отмечают, что темпы роста объемов кредитования на Дальнем Востоке в целом выше, чем в среднем по стране. Всего дальневосточные предприниматели привлекли почти 311 миллиардов рублей из которых 33,5% приходится на Приморский край, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Приморье является лидером ДФО по объему кредитования малого бизнеса. Наши предприниматели в прошлом году получили 104 миллиарда рублей кредитных средств, что на 20% больше, чем в 2017 году», – рассказал заместитель директора экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко.

Он добавил, что краевые власти работают над тем, чтобы условия предоставления и обслуживания кредитов стали доступнее для малого бизнеса. Для этого Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительства, когда для оформления кредита в банке у предпринимателей не хватает собственного залогового обеспечения.

Регион также принимает участие в программе Министерства экономического развития РФ по льготному кредитованию субъектов МСП, которая стартует в конце февраля и позволит получить кредиты от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей под 8,5% годовых. Помимо этого, в апреле начнет работу краевая государственная микрофинансовая организация, которая начнет предоставлять займы малому бизнесу размером до 5 миллионов рублей по ставке, равной ключевой ставке ЦБ РФ – на сегодня это 7,75%.

Напомним, что по поручению Губернатора Приморья Олега Кожемяко в крае реализуется региональный проект по развитию малого бизнеса. Только в этом году на поддержку предпринимателей будет направлено более 650 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: малый бизнес  кредиты 



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