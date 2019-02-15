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Во Владивостоке рынок попал под каток закона
Во Владивостоке завершается снос торговых павильонов на площадке Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа
Рынок, стихийно возникший в жилом районе БАМ во Владивостоке между улицами Карбышева и Тухачевского, около двух десятков лет попирал законодательные нормы. Все это время здесь шла несанкционированная торговля, а местное население вместо митингов и голодовок против этой противозаконной деятельности слабодушно отоваривалось продуктами и промтоварами. Еще в конце 2016 года судебные приставы приступили к восстановлению законности.
Огромная территория колледжа возникла на месте большого оврага, засыпанного в начале 80-х. В настоящее время она состоит из трех больших кусков. На участке примерно в 1 га расположен непосредственно комплекс зданий учебного заведения, скверики и пр., а с его восточной части один за другим находятся участок под кадастровым номером 25:28:040006:22003 площадью около 1,31 га, где располагался рынок, и участок 25:28:040006:22004 площадью около 1,16 га, долго пустовавший, но недавно ставший автостоянкой.
На общедоступной кадастровой карте эти два последних участка по назначению относятся к категории «Среднее и высшее профессиональное образование». Однако долгие годы это самое «образование» даже не заикалось, что ему эти земли остро нужны.
В конце 2016 года судебные приставы приступили к восстановлению законности. Под их умелыми действиями в то время пали первые незаконные павильоны. Затем территорию почти полностью удалось зачистить от всех промтоваров и услуг. Дольше всего продержались продукты. Но и с ними уже в ближайшие недели будет покончено. Причиной, прикончившей рынок, стало то, что он, оказывается, все время своего существования находился в охранной зоне ЛЭП. То есть, его строительство много лет назад было разрешено с нарушениями, за которые до сих пор никто не ответил. Но и жертв в результате данного нарушения тоже не было.
Судебных приставов Первореченского района, выполнявших волю Арбитражного суда Приморского края, возмутило вызывающее поведение владельца рынка – компании ООО «ВостокТоргСервис», которой раз за разом давались предписания по сносу. Руководитель компании игнорировала их, не смотря на угрозы понести заслуженное уголовное наказание по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Однако судебные органы, в конце концов, восторжествовали – владелица компании сдалась и под контролем приставов начала выполнять их предписания. И уже совсем скоро закон окончательно избавит эту территорию от торгового «гадюшника». После этого потоки покупателей будут перенаправлены отсюда в несколько существующих торговых центров в районе «Стройматериалов» и на новый, неудобный для автомобилистов, рыночек на ул. Мичуринской. Кстати, старый в районе остановки, тоже запрещенный, почему-то не убран, хотя несколько лет уже не функционирует.
К сожалению, что возникнет на освобожденной от рынка в районе ул. Карбышевой территории, в городской администрации ответить не смогли, справедливо заметив, что этой территорией в настоящее время управляет край, и она действительно закреплена за названным учебным заведением. Кстати, «торговый» участок на кадастровый учет был поставлен в конце ноября прошлого года.
На фото: Что возникнет на освобожденной от рынка территории, никто не знает.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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