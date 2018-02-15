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Студенты ДВФУ первыми во Владивостоке протестируют 4G от Tele2

15 Февраля 2018, 13:14 | Приморье

Tele2 предложил студентам ДВФУ протестировать 4G-интернет. В коммерческую эксплуатацию оператор запустит сеть 4G в Приморье во втором квартале текущего года.

Строительство сети в Приморском крае оператор осуществляет по принципу постепенного расширения покрытия, что снижает нагрузку на работающую сеть. Первыми во Владивостоке оценить услуги в стандарте 4G от Tele2 смогут студенты Дальневосточного федерального университета.

Воспользоваться мобильным 4G-интернетом уже могут клиенты оператора связи на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. Для этого нужны смартфон и SIM-карта с поддержкой технологии 4G/LTE. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно простой USSD-командой *156#. Заменить SIM-карту на новую, с поддержкой стандарта, можно в любом салоне связи Tele2. В настройках смартфона, в разделе «Мобильные сети» - «Тип сети» нужно выбрать сеть LTE или 4G (в зависимости от модели телефона). Использование 4G не повлияет на тарификацию — мобильный интернет будет предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.

В тестовом режиме технология 4G также доступна жителям Уссурийска, Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Фокино, крупных населенных пунктов Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Черниговского, Спасского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.

Оператор продолжит строительство сети 4G в регионе. В коммерческую эксплуатацию во Владивостоке и в крае сеть четвертого поколения будет запущена во втором квартале 2018 года.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы продолжаем развитие в Приморском крае. Необходимость запуска сети четвертого поколения в регионе очевидна, об этом свидетельствует рост пользовательской активности приморцев в нашей сети за последний год. Так потребление интернет-трафика приморскими абонентами компании в 2017 году увеличилось в 4 раза. Студенты активно используют мобильный интернет для учебы и общения, поэтому ДФВУ стал первой площадкой во Владивостоке, где мы запустили 4G в тестовом режиме».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: 4g  tele2  ДВФУ 



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