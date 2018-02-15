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Недвижимость переоценили

15 Февраля 2018, 12:55 | Приморье

По итогам прошлого года Приморским Росреестром было принято 1 тыс. 288 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости в отношении 1 тыс. 701 объекта недвижимости. Для собственника объективный размер кадастровой стоимости объекта теперь особенно важен, поскольку с 1 января этого года именно по ней будет определяться размер налога. Поэтому вполне возможен рост обращений о пересмотре кадастровой стоимости объектов.

На вопрос Деловой газеты «Золотой Рог» о том, однозначно ли речь идет только о завышении кадастровой оценки, начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Марина ГУЦУЛЯК ответила, что система кадастровой оценки – это «живой организм», и после оспаривания кадастровая стоимость может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Все зависит от характеристик самого объекта недвижимости, о котором идет речь. Поэтому и решение комиссии может быть, как в «плюс», так и в «минус».

Были случаи, когда люди и организации обращались в комиссию с просьбой пересмотреть кадастровую стоимость, потому что, как они считали, она должна быть выше. Один из таких заявителей в ходе оспаривания добился увеличения кадастровой стоимости своего участка на 60%.

Тем не менее, чаще речь идет о завышенной кадастровой стоимости и пересмотре в сторону ее снижения. Но снижение относительно установленной ранее стоимости в среднем по всем объектам в 2017 году было меньше, чем в 2016-м – соответственно 24% и 29%.

В 2016 году до оспаривания кадастровая стоимость рассмотренных объектов недвижимости по краю составляла 35,440 млрд рублей, а после коррекции – 25,125 млрд рублей.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Росреестр  кадастровая стоимость 



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