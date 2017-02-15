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В Уссурийске может появиться библиотека-музей имени Пушкина

15 Февраля 2017, 10:40 | Приморье

В июне 2016 года, в день рождения Александра Пушкина, прошла торжественная церемония открытия сквера и памятника имени поэта, а спустя полгода соавтор монумента, депутат Законодательного собрания края Валерий Кан решил реализовать новый проект - создать библиотеку-музей имени русского классика.

- Нужно воспитывать в современной молодежи наравне с патриотизмом и культурные ценности. Пушкин - символ любви к Родине, культуры нашей страны, русского языка и литературы. Нужно приобщать детей к искусству, к истории России. В работе над открытием библиотеки-музея имени Пушкина будем ориентироваться на опыт московского учреждения, - отметил Валерий Кан.

Парламентарий не так давно с деловым визитом побывал в столице, где посетил библиотеку-читальню имени А.С. Пушкина. Там депутат ознакомился с особенностями работы культурного учреждения и с его директором Ольгой КОВАЛЬЧУК обсудил возможность создания подобной библиотеки-музея в Уссурийске.

Идею открытия библиотеки поддержала и родственница Александра Пушкина, Наталья КЛИМЕНКО. Она стала почетной гостьей на открытии памятника великому русскому поэту, а теперь отмечает перспективность нового проекта.

- Это замечательная идея! От всей души желаю, чтобы она осуществилась. По собственной практике работы с читателями могу сказать, что, несмотря на все мрачные прогнозы о победе Интернета и гаджетов, люди по-прежнему предпочитают бумажные книги и все чаще обращаются в библиотеки как в поиске новинок, так и за давно любимой классикой. А имя Пушкина – символ русской словесности и самый яркий маяк на пути к литературе, - отметила Наталья Клименко.

Члены инициативной группы, работающие над созданием библиотеки-музея имени А.С. Пушкина в Уссурийске, отмечают, что готовы принять от жителей города на платной и безвозмездной основе экспонаты, которые смогут наполнить культурное учреждение в будущем.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: библиотека  пушкин 



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