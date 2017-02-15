"Дальневосточным гектаром" интересуются даже из США

По последним данным, с 1 февраля на третьем этапе программы «Дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, на сегодня подано свыше 21,6 тысячи заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений.

Больше всего заявителей интересует получение «дальневосточного гектара» в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области.

С начала третьего этапа поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тыс. заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тыс. заявлений, из Республики Саха (Якутия) - свыше 800 заявлений. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской, Камчатской областей и Краснодарского края.

Круглосуточно поступают звонки на «горячую линию». С 1 февраля количество звонков превысило 32 тысячи. Всего с начала выдачи «гектаров» - с июля 2016 года - на телефон «горячей линии» обратилось более 113 тысяч человек. Большинство вопросов, волнующих граждан, связаны с алгоритмом получения земли, возможностью подачи коллективной заявки и вариантами использования «дальневосточного гектара».

Кстати, более 22 тысяч запросов поступило на сайт от пользователей из других стран. На первом месте посещения с Украины - более 7,3 тысячи, из США - свыше 5,8 тысячи, из Германии - почти 5 тысяч. Свыше четырех тысяч посетителей приходится на Казахстан и Беларусь. Это как люди, находящиеся в командировках, так и соотечественники, проживающие за рубежом.

Возраст большинства посетителей - 25-34 года (44,3%). Также программой интересуются люди 45 лет и старше (почти 30%).