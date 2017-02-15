В Москве разглогольствовали о привлекательности жизни в Приморье

В столице прошел Всероссийский ипотечный конгресс

Анализ текущего состояния рынка жилья макрорегиона с учетом прогнозов развития рынка труда и состояния жилого фонда, проведенный Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) совместно с Институтом экономики города, был представлен на проходящем в Москве III Всероссийском ипотечном конгрессе.

На основе исследования были определены «точки роста», составлена карта проектов, реализация которых потребует привлечения сотрудников из других регионов, а также строительства нового жилья.

К 2025 году благодаря запуску новых проектов будет создано более 103 тысяч новых рабочих мест. По мнению специалистов, это сформирует растущий спрос на жилье для жителей Дальнего Востока и переезжающих в регион работников.

Мария ПОЛЯКОВА, руководитель центра методологии жилищных программ АРЧК ДВ, выступая на конгрессе, сказала, что появление новых предприятий на Дальнем Востоке создает возможности для развития корпоративных банковских программ и программ лояльности, в том числе предусматривающих компенсацию по найму жилья или ипотечным платежам. «Привлечение высококвалифицированных сотрудников из других регионов, мобильных групп населения - это вызов, требующий создания достойных условий проживания. Здесь требуется сочетание разных механизмов, и в первую очередь - развитие современного арендного жилищного фонда. Такие запросы поступают к нам от крупных предприятий», - отметила Мария Полякова.

Статистические данные свидетельствуют о том, что развитие жилищного сектора Дальнего Востока характеризуется отставанием показателей региона от средних по России. Так, обеспеченность жильем в регионе ниже, чем в среднем по стране (23,2 кв. м на человека в ДФО, в то время как в среднем по России такой показатель составляет 24,5 кв. м). Строительство жилья меньше в полтора раза среднероссийских показателей, при этом 80% строительства сосредоточено в четырех крупных городах.

Эксперты Агентства отмечают, что на Дальнем Востоке развита ипотека как основной инструмент приобретения жилья. Такие показатели рынка, как средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту, срок кредита, сопоставимы со среднероссийскими показателями. Задолженность по ипотеке немного выше, чем в среднем по стране (34,8 тыс. руб. на одного человека в ДФО при 28.2 тыс. руб. среднероссийского показателя), что объясняется более высокой стоимостью жилья и соответственно большим размером кредита (2 млн руб. в ДФО и 1,71 млн руб. в среднем по России).

На Дальний Восток приходится 25% запасов древесины, это говорит о потенциале развития рынка ИЖС. Эксперты Агентства позитивно оценивают перспективы развития этого сегмента рынка. Мария Полякова прокомментировала: «Мы уже наблюдаем рост интереса в регионе к индивидуальному жилищному строительству. Дополнительным стимулом станет реализация программы «Дальневосточный гектар», предоставляющей гражданам России право получить земельный участок в ДФО бесплатно. В соответствии с имеющейся статистикой мы видим, что каждый второй из определившихся с использованием земельного участка планирует построить свой дом. Сейчас порядка 15% заявок граждан - это коллективные заявки, люди планируют создавать поселения, жить на земле. Во многих субъектах уже есть и появляются в качестве резидентов ТОР и СПВ предприятия, занимающиеся изготовлением домов».

Дополнительным стимулом для развития жилищного строительства и рынка жилья должно стать появление «дальневосточных разделов» в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в программе Агентства ипотечного жилищного кредитования. Согласно новым правилам Минвостокразвития России, данные разделы будут содержать предельно конкретный перечень мероприятий, согласованных с министерством и главами дальневосточных регионов.

Досье "Золотого Рога": Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) создано в 2015 году в целях обеспечения квалифицированными кадрами компаний - резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, а также инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Миссия Агентства - обеспечение роста и развития человеческого капитала на Дальнем Востоке. В сентябре 2016 года Агентство получило дополнительные функции по сопровождению программы «Дальневосточный гектар».

Евгений СИДОРОВ.