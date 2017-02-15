"Сименс Финанс" и ВМТП модернизировали портальные краны

Владивостокский порт обновил оборудование для более эффективного управления, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сотрудничество «Сименс Финанс» и Владивостокского морского торгового порта, которое началось в марте 2016 года с проекта по лизингу автопогрузчиков SANY на сумму в 49 млн руб., получило логическое продолжение. В рамках государственной программы по модернизации и энергоэффективности предприятий ВМТП стал одним из первых портов Дальнего Востока, реализовавших принципы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В партнерстве с «Сименс Финанс» порт приобрел в лизинг новое немецкое оборудование с ключевыми компонентами Siemens, необходимое для модернизации системы управления кранами. Общая стоимость проекта превысила 120 млн руб.

В феврале 2016 года была проведена плановая техническая диагностика промышленной безопасности портальных кранов «Сокол». Экспертиза выявила, что производительность кранов можно увеличить - металлоконструкции и механизмы это позволяют, но электрооборудование устарело и нуждается в модернизации.

Установка шкафов управления с компонентами Siemens PLC Simatic S7-300 на такие краны дает возможность перейти на частотное управление электрическими приводами, которое имеет ряд преимуществ над старым контакторным: значительная экономия электроэнергии, устранение динамических нагрузок, уменьшение износа тормозов, муфт, редукторов. В комплект нового оборудования входят как механические составляющие, так и компоненты электропривода. В итоге за счет более точного управления растет производительность кранов, а расходы на диагностику и сервисное обслуживание при этом значительно снижаются.

Досье «Золотого Рога»: ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. «Сименс Финанс» приобретает и передает в лизинг современное оборудование, произведенное «Сименс», и оборудование с комплектующими «Сименс», финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 г. портфель «Сименс Финанс» составил 33,1 млрд руб., объем нового бизнеса за 9 месяцев 2016 года (по методике Leaseurope) - 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

- У «Сименс Финанс» уже есть опыт работы с компаниями транспортно-логистического рынка в целом и с портами в частности. Если ранее в этой отрасли спросом пользовались погрузчики, спецтехника, складское оборудование, то сегодня фокус явно сместился на энергоэффективность. Причем зачастую модернизация всего лишь определенных компонентов в дорогостоящем оборудовании позволяет добиться практически той же экономии и производительности, что и при полной замене. Этот факт мы взяли за основу новой акции: если в проекте по обновлению оборудования в лизинг задействованы компоненты Siemens, мы предлагаем сниженные ставки и более длительный срок. Программа актуальна для компаний производственного сектора, энергетики и здравоохранения. Кроме того, она практически не предполагает ограничений по объему инвестиций, а наши клиенты получают более экономичный вариант модернизации «под ключ» с помощью команды квалифицированных экспертов по технологиям и лизингу, - сообщила Оксана БУНЯК, директор «Сименс Финанс» во Владивостоке.

- К моменту завершения программы краны, как ожидается, будут потреблять на 35 процентов меньше электроэнергии, чем раньше. Отрадно, что даже такие сложные проекты, как модернизация портовой техники, вполне под силу профессионалам. Нам приятно сотрудничать с лизинговой компанией, которая работает по международным стандартам инвестирования, - уточнил Иван ИВАНОВ, директор финансового департамента ВМТП.





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