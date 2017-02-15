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Сформирован Экспертный совет XIII Бизнес-Премии-2016 Приморского края

15 Февраля 2017, 07:57 | Приморье

Деловая газета "Золотой Рог" опубликовала список Экспертного совета XIII Бизнес-Премии-2016 Приморского края "Компания года и Менеджер года".

КОСТЕНКО Александр Иванович, председатель Экспертного совета XIII Региональной Бизнес-Премии Приморского края;

БАРКОВА Елена Степановна, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ООО "ИК "Золотой Рог";

АВДЕЕВ Александр Владимирович, глава Артемовского городского округа;

БАБИЧ Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба "Диалоги";

БАКЛАНОВ Петр Яковлевич, академик, профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;

БЕККЕР Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;

БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич, зам. председателя комитета Законодательного собрания Приморского края, победитель в номинации "Развивающийся бизнес-2015";

БУЛАТОВ Руслан Владимирович, президент Группы компаний "Альфа";

ВОРОБЬЕВ Константин Иванович, коммерческий директор ООО "Акцент";

ГЛАДКИХ Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа;

ГРЕБЕННИКОВ Василий Русланович, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока;

ГРОМОВ Александр Сергеевич, и.о. руководителя Приморского теруправления Росрыболовства РФ;

ДМИТРИЧЕНКО Светлана Александровна, исполнительный директор региональной Премии "Серебряный Лучник";

ДРОНИН Александр Алексеевич, глава Арсеньевского городского округа;

ДЯБЛОВ Роман Владимирович, директор Приморского филиала Tele2;

ЕРМОЛЕНКО Станислав Игоревич, президент УК "Мерси Инвест Групп", победитель в номинации "Компания года - 2015";

ЗИГАНШИНА Ольга Петровна, генеральный директор компании "Дальаудит";

ЗУБОВА Наталья Валерьевна, заместитель главы Владивостокского городского округа;

ИСАКОВ Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;

КОЗИЦКИЙ Алексей Анатольевич, директор ФГУП "ОТВ-Прим";

КОЛЕСНИКОВА Галина Васильевна, руководитель Управления ФНС по Приморскому краю;

КОРЖ Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;

КУРИЛОВА Ольга Сергеевна, руководитель Представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в ДФО;

ЛЕСКОВ Сергей Петрович, заместитель директора департамента привлечения частных инвестиций Министерства развития Дальнего Востока РФ;

ЛИТВИНЕНКО Людмила Михайловна, руководитель управления по развитию холдинга "Восток-Медиа";

ЛОВУШКИНА Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;

МАЗЕЛИС Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;

МАСЛОВЕЦ Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю;

ОЛЕНЕВ Евгений Валерьевич, заместитель директора филиала ВГТРК "Владивосток";

ОЛЕННИКОВА Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков.

ПАВЛЕНКО Сергей Алексеевич, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;

ПАВЛЮК Валерий Романович, президент ПАО "Дальневосточный банк";

ПАК Юлия Валентиновна, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края;

ПОПОВА Галина Владимировна, директор КА "Карьера-Форум";

ПОПОВ Михаил Алексеевич, заместитель начальника Департамента по недропользованию по ДФО, начальник "Приморнедр";

ПОТАПЕНКО Кирилл Геннадьевич, генеральный директор НКО "Тихоокеанский туристический союз";

РАУД Елена Юрьевна, руководитель "Дальневосточной консалтингового агентств "Успех";

РЕМИЗОВА Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО "Моор Стивенс" во Владивостоке;

РОБКАНОВ Михаил Федорович, управляющий партнер ООО "Инком-ДВ";

РОДИОНОВ Антон Олегович, директор Инвестиционного агентства Приморского края;

РОЛИК Александр Иванович, председатель Законодательного собрания Приморского края;

РУСЕЦКИЙ Евгений Александрович, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю;

САКСИН Сергей Владимирович, член cовета Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, победитель в номинации "Менеджер года - 2015";

СИМОНОВ Алексей Юрьевич, руководитель ИА "Дейта";

СТУПНИЦКИЙ Борис Владимирович, председатель Торгово-промышленной палаты Приморского края;

ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;

ТИТКОВ Роман Владимирович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей "Приморье" - Отделения РСПП, гендиректор ПАО "Дальприбор";

УСОЛЬЦЕВ Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского края;

ШАПОВАЛОВ Виктор Федорович, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;

ШЕМИЛИНА Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

ЯМЩИКОВ Дмитрий Валерьевич, управляющий НП "Современный бизнес - Приморью".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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