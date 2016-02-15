Выездная экспозиция музея связи "Ростелекома" побывала в международном лагере "Океан" во Владивостоке

В честь 140-летия со дня изобретения первого телефона Александром Беллом*, музейно-выставочный центр «Ростелекома» в Приморском крае провел на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Океан» выездную экскурсию. На выставке посетителям был представлен макет первого в Мире аппарата голосового сопровождения Белла 1876 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятие посетили более 500 воспитанников детского центра. Ребята с интересом слушали об истории развития телефонной связи, а также ознакомились с экспонатами - настольный телефонный аппарат завода «Красная Заря» (г. Ленинград, 1938г.), настольный телефонный аппарат «Магта»-50 (Латвийское производство, 1960г.), телеграфный аппарат «Морзе - Симплекс» (СССР, 1936г.) и многие другие.

«Наши партнерские отношения с «Океаном» заключаются не только в обеспечении инфраструктуры связи на территории центра, мы проводим мероприятия для гостей и сотрудников лагеря. Среди которых и выездная экспозиция музейно-выставочного центра», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Напомним, что 28 октября компания «Ростелеком» и Всероссийский детский центр «Океан» подписали партнерское соглашение, в рамках которого «Ростелеком» обеспечит подготовку и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ВДЦ «Океан» с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой.

В преддверии новогодних праздников «Ростелеком» открыл в детском центре зону современных услуг связи «Территория возможностей». Посетителям данной территории доступен высокоскоростной интернет и «Интерактивное телевидение», с помощью которого «океанцы» могут просматривать детские передачи и научно-познавательные каналы.

Датой изобретения телефонного аппарата считается 14 февраля 1876 года. Именно в этот день Александр Белл подал в Вашингтонское патентное бюро заявку на регистрацию устройство для передачи и воспроизведения звука на расстоянии при помощи электрических сигналов.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.