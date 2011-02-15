Предоставляются гранты на открытие собственного дела

Грант размером до 300 тысяч рублей имеют возможность получить приморские предприниматели в рамках краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, предпринимателям возместят часть затрат (как уже произведенных, так и планируемых) на начало предпринимательской деятельности.

Максимальный размер гранта составит 300 тысяч рублей. Если же учредителями юридического лица являются несколько физических лиц, то сумма гранта будет составлять произведение числа учредителей на 300 тысяч рублей.

Подробную информацию о предоставлении грантов предпринимателям, а также о правилах подачи необходимых документов можно получить в отделе поддержки предпринимательства департамента экономики Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, д.16; тел. 20-94-13; факс: 20-54-60, 22-47-31; e-mail: otdelpp@primorsky.ru.

Задача программы - развивать деловую активность приморцев и обеспечить благоприятные условия для развития предпринимательства в Приморском крае.