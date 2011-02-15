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Администрация ПК сообщает о проведении краевого конкурса «Предприниматель Приморья - 2010»!
Департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края начал прием конкурсных документов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель Приморья-2010».
Конкурс проводится в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы. Организаторы конкурса - департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края и Общественный Совет предпринимателей Приморья.
Цель конкурса - содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, повышение их роли в социально-экономическом развитии региона за счет вовлечения населения в предпринимательскую деятельность.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного назначения»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере дерево-обработки и производства мебели»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы»;
«Лучший молодой предприниматель года»;
«Успешный старт».
Для участия в конкурсе необходимо направить Анкету участника конкурса и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в адрес департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края (690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22). Срок подачи конкурсных документов (в департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края) – до 1 апреля 2011 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте primorsky.ru и по тел.: (4232) 20-54-60 и 22-47-31.
Условия для участников
Из Порядка проведения ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья-2010».
Участие в конкурсе могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Приморского края, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и следующим условиям:
- функционирование не менее двух календарных лет (в номинации «Успешный старт»
- от одного календарного года до двух календарных лет);
- осуществление безубыточной деятельности в течение предыдущего года;
отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
На звание «Лучший молодой предприниматель года» могут претендовать индивидуальные предприниматели, учредители субъектов малого и среднего предпринимательства (с долей участия в уставном капитале не менее 50 %), отвечающие перечисленным в Порядке требованиям, в возрасте до 30 лет.
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