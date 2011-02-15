Администрация ПК сообщает о проведении краевого конкурса «Предприниматель Приморья - 2010»!

Департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края начал прием конкурсных документов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель Приморья-2010».

Конкурс проводится в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2011-2013 годы. Организаторы конкурса - департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края и Общественный Совет предпринимателей Приморья.

Цель конкурса - содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, повышение их роли в социально-экономическом развитии региона за счет вовлечения населения в предпринимательскую деятельность.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продукции промышленного назначения»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохозяйственного производства, переработки сельскохозяйственной продукции»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производства продуктов питания»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строительства, дизайна и ремонта»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере дерево-обработки и производства мебели»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболовства и рыбоводства»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информационных технологий и связи»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспорта и услуг автосервиса»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых услуг»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторанно-гостиничных услуг»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы»;

«Лучший молодой предприниматель года»;

«Успешный старт».

Для участия в конкурсе необходимо направить Анкету участника конкурса и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/ Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в адрес департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края (690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22). Срок подачи конкурсных документов (в департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края) – до 1 апреля 2011 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте primorsky.ru и по тел.: (4232) 20-54-60 и 22-47-31.

Условия для участников

Из Порядка проведения ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья-2010».

Участие в конкурсе могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие государственную регистрацию и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Приморского края, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и следующим условиям:

- функционирование не менее двух календарных лет (в номинации «Успешный старт»

- от одного календарного года до двух календарных лет);

- осуществление безубыточной деятельности в течение предыдущего года;

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

На звание «Лучший молодой предприниматель года» могут претендовать индивидуальные предприниматели, учредители субъектов малого и среднего предпринимательства (с долей участия в уставном капитале не менее 50 %), отвечающие перечисленным в Порядке требованиям, в возрасте до 30 лет.