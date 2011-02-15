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НТК: 18 лет в Приморье
2 февраля лидеру мобильной связи Приморья исполнилось 18 лет. В честь этого события топ-менеджеры ОАО «Новая телефонная компания» (НТК) рассказали о главных слагаемых успеха компании.
Генеральный директор ОАО «НТК» КИМ Ен Тэк:
- За 18 лет наша компания сделала многое, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. НТК стабильно развивается, ведет открытый диалог с абонентами, выстраивая партнерские отношения на честности, открытости и доверии. Мы работаем в Приморье и для приморцев. Здесь мы сильный лидер, уверенный в своих силах.
У нас выработаны четкие бизнес-цели, которым мы следуем из года в год. Мы наращиваем абонентскую базу, активно развиваем новые услуги и инфраструктуру сети связи. Безусловно, планируются и глобальные шаги в развитии нашего бизнеса. Переход на новый уровень мобильной связи - участие в развитии сети 4G в Приморье - также входит в наши планы.
Я возглавляю компанию уже в течение 5 лет, а до этого 3 года проработал в качестве ее финансового директора. И все эти годы я не устаю повторять своим сотрудникам, что главная ценность нашей компании - это клиент. И именно развитие клиентоориентированности я всегда ставлю во главу стратегии развития НТК. Я считаю, что мы бы не праздновали свое 18-летие, если бы жители Приморья не доверяли НТК и не верили в нас. А это значит, что мы на верном пути и оправдываем ваши ожидания. Хочу от лица всей компании выразить огромную благодарность нашим абонентам за то, что они с нами, и, конечно, многочисленным сотрудникам, работающим в НТК по всему Приморскому краю!
Директор по маркетингу и развитию ОАО «НТК» Татьяна БУЦКИХ:
- Компания «НТК» встретила восемнадцатый год своей работы, занимая прочную позицию на приморском рынке телекоммуникаций. Мы - оператор широкого спектра связи - это мобильная связь, проводная связь, доступ в Интернет по технологиям ADSL, MetroEthernet, WiFi, WiMAX. Мы экономим время наших клиентов, предоставляя весь комплекс услуг. Это наше бесспорное преимущество.
Наши клиенты живут рядом с нами, и мы точно знаем их потребности. Для их комфортного сервиса по всему краю сейчас работает 9 Центров обслуживания абонентов, 30 монобрендовых салонов и большое количество мобильных стоек. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство обслуживания, мы сделали сотрудников наших офисов высококлассными специалистами, способными решить любой вопрос абонента.
В свой День рождения НТК по доброй традиции не оставила без подарков своих абонентов. 90 самых активных пользователей дополнительных сервисов мобильной связи уже получили бесплатное пользование наиболее популярной услугой в течение трех месяцев.
Для наших 18-летних абонентов и тех, кому в этом году исполнится 18, мы тоже предусмотрели подарки - ежедневно в течение всего года они будут получать бесплатно 18 минут вызовов на мобильные телефоны НТК со своего телефона.
Кроме того, наши абоненты могут уже сейчас присоединяться к трехмесячному марафону акции «Весна желаний», в ходе которой НТК разыграет 11 призов по 150 тыс. рублей и главный приз акции - автомобиль Toyota LandCruiser Prado. Бесспорно, есть за что побороться и попытать удачу. Желаю нашим абонентам успехов. Спасибо, что выбираете и доверяете НТК!
Административный директор ОАО «НТК» Геннадий КОВАЛЕВ:
- Я считаю, что 18 лет - огромный срок для коммерческой организации. Мало кому удается столько лет успешно существовать на российском рынке, да еще и оставаясь при этом лидером в своей области. За эти годы НТК стала компанией, которая прочно ассоциируется с Приморьем и его жителями. Мы обеспечиваем огромное количество людей не только качественной мобильной связью, но и рабочими местами. Это, а также то, что НТК ежегодно входит в число крупнейших налогоплательщиков края,позволяет говорить о весомом вкладе в развитие нашего родного региона.
Я как административный директор уверен, что залогом успеха любой организации являются профессиональные кадры. В преуспевающей компании все бизнес-процессы работают, как отлаженный механизм. Это в полной мере можно сказать об НТК. Наш коллектив - это специалисты высочайшего класса, которым под силу любые задачи, это люди, которые могут принимать и внедрять нестандартные решения.
Скажу, что работать у нас не просто. Мы многие годы конкурируем на рынке с федеральными операторами, сохраняя при это млидирующие позиции! Безусловно, это заслуга наших сотрудников. Мы верим, что у каждого есть свой талант и призвание, и мы приложим максимум усилий, чтобы он раскрылся у нас.
За эти 18 лет мы многое успели сделать, но у нас еще огромные планы на будущее! Будьте с НТК и достигайте с нами новых вершин!
Технический директор ОАО «НТК» Александр ПОЛОВИНКИН:
- В этом году НТК празднует свое 18-летие. На мой взгляд, во многом сегодняшний успех компании - результат верно выбранного пути развития. Приняв решение развивать мобильную связь стандарта GSM еще в начале 90-х, компания НТК первой принесла в Приморье этот очень удобный и самый популярный ныне стандарт мобильной связи. Спустя годы на этот путь пришли и наши конкуренты.Сегодня сеть сотовой связи НТК имеет самую широкую зону покрытия в Приморье. Именно это часто является основной причиной, по которой нас выбирает большинство приморцев. И сегодня абонентов сотовой связи НТК более миллиона.
Ежегодно НТК запускает новые базовые станции, улучшая сигнал как в уже охваченных связью населенных пунктах края, так и расширяя зону обслуживания до самых удаленных районов Приморья.Благодаря новым базовым станциям на сегодняшний день нашим сигналом практически полностью охвачена федеральная трасса Владивосток-Хабаровск, а качество нашей связи в крупных городах Приморья достигает максимально возможных значений. И это не предел. Нам есть куда расти, и мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы не просто работаем для вас, а живем одной жизнью с вами уже 18 лет, точно зная ваши интересы и потребности.Хочу от всей души поздравить своих коллег, которые ежедневно работают над улучшением качества связи, внедряя новые технологии. Настоящее показывает ценность достигнутого. А главная ценность для нас - вы, наши абоненты!
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