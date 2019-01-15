Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мусор во Владивостоке сжигать не будут
Завод на Второй речке закрыт раз и навсегда
Мусоросжигательный завод на Второй речке, закрытый осенью 2018 года, не будет вновь запускаться эксплуатацию. Заявление об этом сделала руководитель департамента ЖКХ Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.
На брифинге в администрации Приморья директор профильного департамента напомнила, что завод был закрыт, исходя из мнения жителей Второй речки и микрорайона Снеговая Падь.
- Проводились исследования, были установленны фильтры. Но мнение жителей повлияло на эту ситуацию. Поэтому решение о закрытии никто не будет оспаривать. Завод закрыт и не будет запущен, - подчеркнула Елена Пархоменко. По словам чиновницы, в настоящее время имущественный комплекс завода продолжает находиться в муниципальной собственности.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Мусор во Владивостоке сжигать не будут
- Ввоз радиоактивных веществ из-за рубежа в Приморье невозможен
- В Приморье приобрели передвижную химлабораторию
- Воздух под контролем: "Терминал Астафьева" установил датчики мониторинга атмосферы
- 11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье
- Спецоперация по аресту косаток и белух началась в бухте Средняя Приморского края
- "Транснефть - Порт Козьмино" - обладатель патента на биомониторинг акватории с помощью морских гидробионтов
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- В Приморье на продаже косаток и белух делают состояния
- Приморская природа - национальное достояние
Новости раздела
- Мусор во Владивостоке сжигать не будут
- В Приморье сотрудники ААК "Прогресс" получили поддержку на приобретение жилья
- Авиакомпания "Сибирь" S7 вводит новый прямой рейс из Благовещенска в Москву
- Уволить нельзя оставить?
- Евгений Пименов: Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков
- Из-за нового НДС в Приморье тарифы ЖКХ повысятся дважды
- После нас хоть ВПОПАТ
- Через переход Гродеково в Приморье будут курсировать контейнерные поезда между Германией и Китаем
- В Приморье на рынок строительных услуг вышел резидент СПВ
- Распоряжаться землей во Владивостоке будет новая структура
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
- Два крупных российских банка объединились
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- Невиноватый я!
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- В Приморье начались продажи дешевых авиабилетов в Питер