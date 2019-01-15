Мусор во Владивостоке сжигать не будут

Завод на Второй речке закрыт раз и навсегда



Мусоросжигательный завод на Второй речке, закрытый осенью 2018 года, не будет вновь запускаться эксплуатацию. Заявление об этом сделала руководитель департамента ЖКХ Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.



На брифинге в администрации Приморья директор профильного департамента напомнила, что завод был закрыт, исходя из мнения жителей Второй речки и микрорайона Снеговая Падь.



- Проводились исследования, были установленны фильтры. Но мнение жителей повлияло на эту ситуацию. Поэтому решение о закрытии никто не будет оспаривать. Завод закрыт и не будет запущен, - подчеркнула Елена Пархоменко. По словам чиновницы, в настоящее время имущественный комплекс завода продолжает находиться в муниципальной собственности.



Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.