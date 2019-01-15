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В Приморье сотрудники ААК "Прогресс" получили поддержку на приобретение жилья

15 Января 2019, 18:10 | Приморье

Бюджет предприятия на реализацию данной программы в 2018 году составил 13 500 000 рублей

89 сотрудников ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) получили корпоративную поддержку на приобретение жилья в рамках реализации Жилищной программы холдинга. Бюджет предприятия на реализацию данной программы в 2018 году составил 13 500 000 рублей.

Финансовую помощь на оплату процентов за пользование ипотечным кредитом в этом году получили 68 молодых работников ААК «Прогресс». А поддержку в виде субсидирования затрат на оплату первоначального взноса в размере 20% от общей суммы стоимости объекта недвижимости, приобретаемого посредством ипотечного кредита, получили еще 16 человек.

По итогам года часть запланированных средств по программе осталась не израсходована, в силу того, что не всем участникам понадобилась сумма в размере 500 тыс. рублей. Таким образом, обладателями сертификатов на первый взнос на приобретение жилья стали еще 5 человек. Данные кандидатуры ранее были одобрены и утверждены Жилищной комиссией, но из-за ограниченного бюджета не вошли в основной список.

Отметим, что в этом году Жилищной комиссией предприятия был пересмотрен порядок расчета среднего заработка и совокупного дохода семьи. Было принято решение производить расчеты исходя из данных, представленных за весь прошлый календарный год, а не за три последних месяца прошлого года, куда вошли доплата за выслугу лет и премия, что существенно влияет на расчет среднего дохода в сторону увеличения. По этой субъективной причине ранее многие работники не могли соответствовать условию программы.

Еще одним немаловажным фактом стало решение Жилищной комиссии не менять размер компенсации и не снижать её с 20%, в то время как российские банки снизили первоначальный взнос до 15% по ипотечному кредитованию, что способствует увеличению материального состояния семьи.

Отметим, что в ААК «Прогресс» жилищная программа АО «Вертолёты России» действует уже третий год. В 2016 – 2017 годах корпоративную поддержку на сумму 25 миллионов рублей уже получили 155 сотрудников предприятия. В перспективе с учетом прибыли предприятия планируется увеличить количество участников программы и её бюджет.

Досье "Золотого Рога": ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" (ПАО ААК "ПРОГРЕСС") – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Предприятие входит в состав приморского регионального отделения ООО "Союз Машиностроителей России".

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Прогресс  Вертолеты России 



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