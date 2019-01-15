"Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков"

Генеральный директор группы компаний «Армада» поделился с «Золотым Рогом»

своим мнением о том, почему Владивосток топчется на месте, теряя налогоплательщиков и население

Владивосток, недавно названный столицей Дальнего Востока, в представлении его жителей должен уже в ближайшее время стать еще краше, благоустроеннее, комфортнее для жизни, дружелюбнее для бизнеса, без которого ничего подобно с городом не произойдет. Город уже готов подставить руки щедрому инвестиционному потоку: в столицах всегда концентрируются капиталы.

Но попасть в этот «рай» не просто. Слишком много темных пятен на его имидже – от политических рисков (чего стоят истории с главами города) до элементарной чиновничьей бюрократии, если не сказать хуже. Любой предприниматель в откровенной беседе по полочкам разложит, почему такой славный город, как Владивосток, топчется на месте, теряя налогоплательщиков и население.

Эту тему газета «Золотой Рог» подняла в разговоре с Евгением ПИМЕНОВЫМ, генеральным директором группы компаний «Армада».

В «Армаде» объединились разные бизнесы - проектный, производственный, строительный и даже жилищно-коммунальный. Строительная «Армада» в последние пару лет испытывает определенные трудности. Это один из ведущих игроков на рынке жилья во Владивостоке. Ее визитная карточка – жилой комплекс «Алые паруса» на Эгершельде, который встречает входящие в порт Владивосток корабли. Это еще и многоквартирные жилые дома «Армада» на Некрасовской и «Паллада» - на педучилище. Все это неординарные здания, определяющие будущий Владивосток как современный европейский город.

А вот последний проект – строительство жилого комплекса «Чайка» на Академической не может «взлететь» уже второй год. Хотя в компании давно все готово: семь лет назад приобретен в собственность участок земли, площадью более трех гектаров, получены все разрешительные документы, разработан и прошел все согласования проект, по которому в ближайшем пригороде (он будет встречать въезжающих в город по федеральной трассе) будет построено три высотных дома с оригинальной архитектурой. Помимо жилья здесь запланировано строительство детского сада, фитнес-центра с бассейном, паркинга. На придомовой территории – спортивные и детские площадки, парковая зона, большое количество молодых деревьев и цветочных клумб.

Все это благоустройство, похоже, кому-то очень мешает. Евгений Николаевич показывает мне папку с публикациями, где «Армаду» обвиняют практически во всех смертных грехах. От нарушения санитарных норм - недостаточное расстояние от Тихоокеанского института биорганической химии (ТИБОХ) - до вырубки краснокнижных деревьев, которые сегодня благополучно живут своей жизнью на территории, которая за последние годы практически превратилась в помойку под окнами института. Самая страшная пугалка общественности - рядом бывшая Больница водников, и там есть больничный морг!

Кому понадобилось стопорить проект? Какие последствия для города несет этот протест ученых и их ли это инициатива на самом деле? У самого виновника «торжества демократии» генерального директора ГК «Армада» Евгения Пименова ответа на эти вопросы нет, есть только очередное недоумение, что для бойца, проведшего компанию через многие кризисы, согласитесь, не характерно.

Строить по закону

- Евгений Николаевич, в чем суть возникшей проблемы? Почему «Чайка» так и остается пока великолепным макетом, который стоит в вашей приемной? Расскажите о проекте.

- Начнем с того, что много лет назад мы выработали для себя стратегию, которая очень проста: делать все по закону. И идти дальше. Плюсов в этом максимум. Это и отношение к нашим покупателям, которые в дальнейшем не превратятся в заложников ситуаций, которые мы часто наблюдаем сегодня. Это, в принципе, и элементарная бизнес-этика. Еще плюс, как мы считали, - ни один не совсем порядочный чиновник не завернет нас и не будет, если что-то где-то нарушено, вымогать у нас какие-то условия. Поэтому мы приняли для себя решение – мы идем по закону. И дай бог, чтобы все так работали.

Теперь по сути: семь лет назад наша компания приобрела у физического лица участок, проработав полностью весь пакет юридических документов. Мы отстояли свои права на него во всех судах и являемся законными владельцами. Участок расположен в районе Академгородка, но, подчеркну, не на землях ДВО РАН. Хороший участок, перспективный с точки зрения не точечной застройки, а именно комплексной.

Мы не хотим делать шаг назад, в прошлый век, и лепить дом на дом - это нас не вдохновляет. Поэтому, имея такой участок в 3,5 га, мы дали своим проектировщикам свободу творчества, и они разработали проект 21 века с точки зрения проживания людей и создания комфортной городской среды. Он многих заинтересовал, и нам самим очень нравится, в нем реализован международный и наш собственный почти пятнадцатилетний опыт работы на рынке жилищного строительства, учтены все возможные негативные моменты, с которыми мы, так или иначе, сталкивались в предыдущих проектах.

Все документы были подготовлены досконально, мы получили полный пакет разрешений от городской администрации, выписку из ИСОГД, которая подразумевает наличие или отсутствие зон ограничения, и были уверены, что никаких проблем не возникнет. Официальные документы города и края дают нам полное право на строительство.

- И тогда в чем проблема – заходите и стройте…

- Вместо этого мы уже полтора года заходим в суды и выигрываем их один за другим. Но потом возникают все новые и новые обстоятельства. Возникли претензии ТИБОХа, связанные с санитарной защитной зоной. Этого ограничения в первоначальных документах не было. Сейчас, задним числом, руководство института стремится их установить. Тогда одно из двух: если нам ошибочно выдали документы, значит, нас просто обманули, и это - ответственность власти. Если ДВО РАН не установило вовремя эту санитарную зону для института, а должно было установить, то это - его ответственность. Кто будет компенсировать инвестору затраты? Нужно садиться за стол переговоров и искать пути решения. И я всех к этому призываю.

- Может быть, руками ученых кто-то хочет остановить эту стройку?

- Иногда именно такая мысль возникает, учитывая, что одна и та же группа людей постоянно создает «Армаде» имидж компании войны и нарушений. За этим могут стоять недобросовестная конкуренция и попытка захвата земельного участка. Мне, кстати, несколько лет назад предлагали его продать. И я просто уверен, если мы отступим, то года через три на этом участке все равно будут строить дома.

Мы верим в силу закона в нашей стране. На нашей стороне документы, выигранные суды.

Имидж - все

- Какие последствия вообще несет в себе ваша ситуация с «Чайкой»? Мне она напоминает истории прошлого века…

- Давайте абстрагируемся от нашего проекта. Мы порой удивляемся тому, что во Владивосток не приходят инвесторы, деньги не вкладывают. Тут очень простой ответ: инвестор рассматривает все условия, которые ему на это дают закон и власть. Принимает их, отчетливо понимая, что он может сделать. В противном случае, он разворачивается и уходит. Огромное значение здесь имеет фактор доверия и стабильности. На сегодняшний день у нас стабильно только одно – швыряние инвесторов и застройщиков. И это не только «Армада». Посмотрите, сколько стоит брошенных недостроев, сколько обманутых дольщиков… А ведь это тоже инвесторы!

Мы - международная компания с китайским капиталом. Понятно, что в такой ситуации антиимиджевая волна идет дальше. У нас никогда не будет инвестиций, если все разрешения, которые выдаются на всех этапах и в полном объеме, потом подвергаются сомнениям и их нужно отстаивать в судах.

Еще одно последствие. Власть декларирует необходимость удешевить стоимость квадрата. Но все затраты, которые несет компания, – земельный налог (мы многие годы платим его за неиспользуемый участок), судебные издержки, лягут в цену. Замороженная стройка – это ухудшение положения компании, снижение налоговой отдачи, отсутствие рабочих мест, социальное положение семей предприятий, а это не только подрядчики, но и десятки смежных компаний. Разве это не ответственность власти - стабильность трудовых коллективов?

Показательный пример. В канун Дня строителей на нашей площадке побывал бывший мэр Владивосток Виталий ВЕРКЕЕНКО и сделал коллективу «подарок» к профессиональному празднику – рубанул шашкой: все разрешения отменить. Пообещал подобрать другой земельный участок. Но прошли месяцы, ничего подобного сделано не было. Где сегодня Веркеенко? Мы вновь все восстанавливали в судах.

В данный момент мы выиграли даже иск к администрации города о незаконности не выдачи нам порубочного билета, за который уже давно были уплачены деньги. Это тоже один из «грехов» «Армады» - для строительства придется вырубить большое количество деревьев. Но почему-то никто не говорит о том, что взамен будет посажено столько же. Умалчивается и то, что на этом участке сегодня по сути руины, свалка из отходов непонятного происхождения.

Кстати, когда мы строили «Алые паруса», мы за свой счет вывезли более 50 тысяч кубометров мусора, которые копились на этой площадке десятилетиями, и построили отличный жилой комплекс.

Сейчас надеемся на то, что справедливость восторжествует, и, как минимум, мы найдем консенсус уже с новой властью. Вся наша деятельность направлена отнюдь не только на зарабатывание денег, мы живем в этом городе и готовы нести ответственность за благополучие его жителей в рамках своих возможностей. Это ошибочное мнение, что цель бизнеса - только заколачивание средств любыми путями. Кому-то, видимо, выгодно нас так представлять.

- Просто в уставах акционерных обществ написано, что главное цель – это получение прибыли…

-Я вам даже больше скажу, это написано в Налоговом кодексе. И в этом ничего зазорного нет, и нужно гордиться, если бизнес развивается. Более того, любая компания несет на себе социальные нагрузки. Мы никогда не били себя в грудь и не строили пиар на своих добрых делах. Может быть, и зря. Но скажу сейчас - наша позиция такая: мы зарабатываем и считаем своим долгом помогать тем, кто нуждается в нашем участии. Так мы и поступаем, поддерживая пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны. Два года были партнерами хоккейного клуба «Адмирал», помогаем команде из второй хоккейной лиги «Армада», детскому футбольному клубу. Пять лет на новый год выкупали билеты на кукольный спектакль для детей из детских домов.

Те, кто сейчас тормозят наш проект, должны понимать и то, что этой помощи становится меньше в силу финансовых причин. Но вряд ли этих людей это волнует.

О новой жизни

- Евгений Николаевич, «Чайка» будет востребована? На какой сегмент покупателей она рассчитана, не будет ли заоблачной цена на квартиры?

- У нас уже немало заявок, а интерес к проекту продиктован желанием людей жить в более комфортных условиях. Сегодня многие уже рассуждают так: «Да, цена в полтора раза выше, чем в обычной панельке, но я хочу жить комфортнее, я лучше напрягусь и осуществлю свою мечту». Если раньше нашими покупателями часто были так называемые рериэлторы, то сейчас – это обычные горожане, те, кто пока живет в хрущевке, но хочет улучшить свои условии. Они продают старые квартиры, берут миллион-полтора в ипотеку и переходят на новый уровень комфорта. Это показывает наша аналитика, и мы радуемся этим тенденциям.

Я думаю, что к этому должен наш мир двигаться. И наши дети будут к чему-то стремиться, ставить большие цели для себя и идти к их достижению. «Армада» хочет развивать город, и «Чайка» - наш следующий проект, который сделает его лучше.

- Я знаю, что вы не просто строите дома, но потом и управляете ими. Это хороший бизнес?

- Кто-то считает, что мы это сделали, чтобы деньги лопатой грести. Но самое главное для меня то, что считаем и знаем мы сами. Главная цель была - сохранить дома, обеспечив надежное обслуживание всех инженерных систем, которыми они сегодня оборудованы. Их порядка 30! От электроснабжения до пропускной системы в подъезде. И это уже сложное технологическое оборудование, которое требует профессиональной эксплуатации.

Когда мы построили дом, где сейчас находится наш офис, за первые полгода люди не смогли провести собрание собственников, а только завалили всю территорию мусором от разрушенных стен и перегородок. Когда я это увидел, то загнал сюда технику, и мы за свой счет вывезли 40 самосвалов строительного мусора. Поставили охрану и в течение года пытались усилиями нашего отдела продаж организовать собрание жильцов. Создали свою управляющую компанию и тем самым, считаю, спасали дом.

До этого у нас был еще один опыт эксплуатации первого построенного нами дома – пятиэтажки на улице Стрелковой. Получилось так, что заказчик – застройщик «Владстройзаказчик», у которого мы были инвесторами, обанкротился и с огромным долгом ушел со стройки. Люди, купившие квартиры, остались один на один со своими проблемами. Нам ничего не оставалось, как самим сдавать дом в эксплуатацию, проводить собрания жильцов, наши юристы улаживать проблемы. На это ушло полтора года, мы понесли убытки, но приобрели колоссальный опыт.

Мне многие говорили, что УК - убийственная тема: неплатежи, колхоз из жильцов и так далее. Да, это, конечно, тяжелая работа. Слово «спасибо» наши ребята слышат нечасто. Но люди быстро привыкают к хорошему. У нас, к примеру, холлы первых этажей моются в день три раза, уборщица проходит по каждому этажу раз в день, протираются стены. Все по нормативам.

Стоимость обслуживания УК не намного выше, чем в обычном доме, и наша управляйка – это не особо прибыльный бизнес, она, скорее всего, выступает имиджевой составляющая компании. Люди, покупая квартиры, хотят жить в комфорте. Мы его в полной мере обеспечиваем.

По факту мы меняем отношение людей к дому, культуру проживания. Мы, к примеру, даже сортируем мусор. Посмотрите на наших детей, на пожилых, которые собачек выгуливают – у них совсем другое отношение. Никто не рисует на стенах, не бросает бумажки, даже временные жители, которые арендуют в доме квартиры. Меняется ментальность горожан.

Вкус дела

- Вы так вдохновенно рассказываете о своем бизнесе, вы строитель по специальности?

- Я закончил ДВИМУ в начале 90-х. После кругосветки понял, что море - это не мое. Не то, что укачивает, просто по темпераменту, целям, которые я ставлю в жизни, мне тесно на судне. Я человек созидающий, мне постоянно нужно что-то делать, добиваться результата – неважно это общественная деятельность или строительство. Я пошел работать по найму в производственную компанию. Работал около пяти лет в «Славде», стоял у истоков ее развития, получал опыт. Потом начал свой бизнес, нашел инвестора и работаю с китайским партнером уже больше 20 лет. Я понял, что мне не интересны просто финансовые потоки, мне хочется строить и видеть то, что я создал. В этом плане строители - счастливые люди.

- Много таких счастливых людей в вашем окружении? Сколько человек работает в строительной группе «Армада»?

- Не много, но это лучшие люди - с опытом, и молодые. При этом на наших объектах мы задействуем и китайскую рабочую силу, это позволяет добиваться максимальной эффективности с точки зрения качества и сроков. В этом году, когда значительная часть наших строителей могла оказаться в простое из-за срыва сроков начала строительства «Чайки», мы вынуждены были выйти за рамки своих правил (холдинг обычно сам выступает проектировщиком, заказчиком и подрядчиком) и пойти на подряд. И, считаю, поработали очень достойно. Наши строители недавно закончили монолитный каркас жилого дома «Аквамарин» в центре города – за пять месяцев он вырос на 150 метров.

- Сегодня строительный рынок ожидают сложные времена. В значительной степени это связано с новыми правилами долевого строительства, которые, с одной стороны, должны обеспечить больший порядок, с другой - повлекут повышение цен на новое жилье. Что вы думаете по этому поводу?

- Знаете, простых времен в нашем бизнесе я не припомню. И самым тяжелых для многих компаний был, наверное, 2008 год. У нас тогда за 9 месяцев продалась только одна квартира! При том, что мы только-только полноценно развернулись. Нужно было принимать неординарные решения: как дальше двигаться, где находить деньги на продолжение стройки. Я помню, как сидел в нашем маленьком – меньше 100 кв. м – офисе и взвешивал разные варианты, прогнозировал, как могут обернуться для нас события. И принял для себя решение: плевать на любой кризис, он всегда несет в себе потери и возможности одновременно, значит, нужно искать эти самые возможности. Тогда мы ни на один день не остановили стройку. Не остановили и строительство «Алых парусов» в разгар кризиса 2014 года.

- Вам дали кредит?

- Нет. За все годы нам только однажды банк дал кредит в 80 млн рублей, которые при стоимости «Алых парусов» в 3 млрд рублей, были просто каплей в море, так – заткнуть некоторые дырочки, не больше. Банки перестраховывались, одобрив кредит в полмиллиарда, спускались на 300 млн, потом еще. Мы приобретали опыт общения с банками, и он дорого стоит. Вообще, я благодарен и банкам, и всем «доброжелателям» в этом мире за то, что они делают меня сильнее. Как только я получал отказ, я находил новые возможности и не останавливался не на один день.

- Вернемся к проблемам дольщиков…

- В «Армаде» более тысячи дольщиков, и нет ни одного обманутого: все получили квартиры, паркинги, офисы в срок. Хотя одна история все-таки была, когда мы, даже достроив «Алые паруса», полгода не могли поставить их на кадастровый учет, потому что в разрешении на ввод в эксплуатацию было сделано две смысловых опечатки. Люди заходили в свои квартиры, начинали заниматься отделкой, а мы тем временем бились, чтобы доказать, что это опечатки человека, который выдал разрешение на ввод в эксплуатацию (сделанные сознательно или нет). Мы просто относили документы в Росреестр, и нас отфутболивали.

Чем это закончилось? За стол сели ответственные люди, проявили государственный подход и приняли решение. Смешно сказать, просто исправили опечатки! Чего от меня ждали? Что я должен был сделать, чтобы все было решено за месяц?

- Наверное, денег ….

- Заметьте, не я это сказал. Может быть. Кто-то, наверное, привык строить так: занесем деньги, и все будет хорошо. Мы так не работаем, хотя такой компромисс мог бы быть выгоден, по крайней мере, все можно было бы сделать быстрее. Но, понимаете, я еще раз хочу сказать: мы идем по закону, строим по закону, почему я должен такими вещами заниматься? Если мне власть скажет: уважаемый строитель, заложи 5% квартир для соцнужд - ветеранам войны, инвалидам, это будет государственный подход, а пойти занеси деньги – это развращение общества.

Вообще у проблем, которые возникают из-за несвоевременной сдачи жилья, как мне кажется, есть две причины. Уберем злой умысел, это бывает очень редко, люди хотят созидать – строить и зарабатывать деньги. Нередко возникает стечение обстоятельств, при котором все стопорится, постоянно меняется градостроительное, кадастровое законодательство. Первое – это, может быть, абсолютная некомпетентность строителей, которые в чем-то ошиблись. Вторая – позиция власти, по закону контролирующей любую стройку от начала до конца, особенно, которая ведется по ФЗ № 214. И у нее тоже должно быть твердое государственное намерение предпринять все меры, чтобы все было сдано в срок. Для этого необходимо на всех этапах вникать в положение дел.





Так выглядит будущий жилой комплекс «Чайка».

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вы являетесь депутатом Владивостокской городской Думы, пытались подобные вопросы поднимать на этом уровне?

- Мы дважды обсуждали проблемы «Чайки» с бывшим губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Отдельный разговор был с Виталием Веркеенко, за назначение которого я голосовал на Думе. Потом я приносил в городскую администрацию свои предложения по развитию города. Вдохновился и подробно написал на пяти страницах свои идеи по развитию строительной отрасли, как сделать так, чтобы она вздохнула. Все в папочке лежит.

Ситуация с нашим конкретным вопросом, похоже, уже зашла в политический тупик и всем изрядно надоела. Всем хорошо известно, что пакет наших документов на строительство жилого комплекса «Чайка» полностью соответствует законодательству. Нужно просто разрешить «Армаде» строить. И через несколько лет все увидят микрорайон, в котором захочет жить каждый, на который будут равняться другие строители.

На фото: Генеральный директор группы компаний «Армада» Евгений Пименов озвучил позицию одного из ведущих застройщиков Владивостока.

Фото из архива