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Из-за нового НДС в Приморье тарифы ЖКХ повысятся дважды
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей Приморья в наступившем году повысятся дважды
Первое повышение произошло 1 января, и связано оно с увеличившейся ставкой налога на добавленную стоимость (НДС), применяемого при расчете величины тарифа. Вторая индексация, как обычно, произойдет после 1 июля.
Обновленные тарифы на услуги ЖКХ были утверждены профильным департаментом администрации Приморского края в последней декаде декабря, то есть накануне повышения НДС с 18% до 20%. Именно поэтому тарифы незначительно выросли уже в текущем месяце, а более ощутимое повышение состоится с 1 июля.
Так, с 1 января 2019 года тариф КГУП «Приморский водоканал» на подачу питьевой воды для населения Владивостока составляет 30,36 рубля за кубометр с учетом НДС, на водоотведение – 15,02 рубля с учетом НДС. С 1 июля 2019 года до 1 июля 2020 года платить за подачу 1 «куба» воды придется 31,57 рубля, а за водоотведение того же объема – 16,38 рубля.
Потребители приморского филиала АО «Дальневосточная генерирующая компания» с 1 января 2019 года получат тепло по тарифу 2277,5 рубля за гигакалорию (с учетом НДС), а горячую воду – по 161,68 рубля. С 1 июля 2019 года платить за 1 Гкал тепла придется 2332,16 рубля (с учетом НДС), а за кубометр горячей воды – 166,04 рубля. Для приморцев, получающих тепло от КГУП «Примтеплоэнерго», установленный с 1 января льготный тариф равняется 2287,51 рубля за 1 гигакалорию с учетом НДС, а с 1 июля – 2342,41 рубля. Экономически обоснованные тарифы с 1 января 2019 года зафиксированы на уровне 5010,54 рубля за 1 гигакалорию с учетом НДС, а с 1 июля – 5095,5 рубля за 1 Гкал.
Двухэтапный рост тарифа коснулся и электрической энергии. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, стоимость киловатт-часа электроэнергии с 1 января 2019 года составляет 2,99 рубля – повышение составило 5 копеек. С 1 июля тариф вырастет еще на 5 копеек и составит 3,04 рубля. В сельских населенных пунктах стоимость киловатт-часа с 1 января возросла до 2,61 рубля, а после 1 июля 2019 года станет равна 2,66 рубля.
Напомним, что предельный уровень индексации тарифов ежегодно рассчитывается исходя из официального показателя инфляции в стране. Уровень инфляции в РФ в 2018 году, по предварительным данным Росстата, составил около 3,8%.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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