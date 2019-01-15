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Через переход Гродеково в Приморье будут курсировать контейнерные поезда между Германией и Китаем

15 Января 2019, 07:45 | Приморье

Транзитный поезд является самым протяженным из регулярных международных маршрутов на сети РЖД

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство»,  ДВМП) совместно с ЗАО «Евросиб СПб - транспортные системы» запустили с китайской госкомпанией Zhengzhou International Hub (ZIH) совместные контейнерные поезда из Гамбурга (Германия) в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) через Приморский край.

В России поезд будет проходить на границе через переход Гродеково - Суйфэньхэ (КНР), сообщила FESCO.

Первый состав из 43 40-футовых контейнеров 3 января 2019 года был отправлен из Германии, 7 января 2019 года перегружен на подвижной состав колеи 1520 в Бресте (Белоруссия) и отправлен в Чжэнчжоу через Гродеково.

Транзитный поезд из Европы в Китай через Дальний Восток России является самым протяженным из регулярных международных маршрутов на сети РЖД. В том числе 609 км проходит по территории Белоруссии и 9,685 тыс. км - по РФ.

Общее транзитное время составляет 18 суток, в том числе по территории Европы - 4 суток, по сети 1520 - 10 суток, по КНР - 4 суток.

Основу грузопотока нового сервиса формируют товары, экспортируемые ZIH из Германии.

ZIH - китайская государственная компания, специализирующаяся на обеспечении логистики по маршрутам, проходящим через провинцию Хэнань, а также на трейдинге продуктов питания, продукции агропромышленного комплекса, вино-водочных изделий.

Объем перевозок FESCO по международным сухопутным маршрутам Китай-Россия-Китай и Китай-Европа-Китай в 2018 году составил 12,4 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что в три раза превысило аналогичный показатель 2017 года.

Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. По данным FESCO, 32,5% акций группы принадлежат Зиявудину МАГОМЕДОВУ, 23,8% - компаниям, контролируемым Марком ГАРБЕРОМ (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital, 26,3% - другим акционерам или находятся в свободном обращении. Г-н Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

ЗАО «Евросиб» - российская многопрофильная группа компаний, основанная в 1992 году, владеет парком вагонов, предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание, включая организацию железнодорожных перевозок с привлечением собственного и арендованного подвижного состава, услуги комплексной логистики, терминального оператора.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото FESCO

Автор: Олег Клименко
Теги: китай  fesco  Гродеково  контейнеры  Германия  ржд 



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