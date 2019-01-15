После нас хоть ВПОПАТ

Сохранится ли во Владивостоке муниципальный общественный транспорт?

Одна из первоочередных задач, которую придется решать новому и.о. мэра Владивостока Олегу ГУМЕНЮКУ – спасение муниципального автопредприятия ВПОПАТ №1, которое уже несколько лет находится в кризисе. Городские депутаты считают, что наступивший год станет определяющим для МУПа. В худшем случае общественный транспорт Владивостока может быть отброшен на 10 лет назад – во времена, когда ВПОПАТ существовал только на бумаге, а условия на рынке перевозок диктовали частные компании.

Регулярные обращения за финансовой помощью из городского бюджета, периодическая смена руководителей предприятия, поломки и простой транспорта – такова реальность ВПОПАТ №1 в последние годы. Полтора месяца назад очередной директор МУП ВПОПАТ №1 Игорь САДОВ, назначенный на должность в августе 2018 года, держал ответ перед депутатами Думы Владивостока. По его словам, предприятие находится в предбанкротном состоянии, чему способствует существующая маршрутная сеть. Только три из 18 маршрутов, на которых работает ВПОПАТ, приносят прибыль – это маршруты №98Ц, №98Д и №15, на которых работают вместительные немецкие «Маны». «На ходу» около половины автопарка, часть техники не подлежит ремонту. Общая задолженность МУПа составляет 80 млн рублей, и перспективы ее погашения крайне туманны по выше перечисленным причинам. Пока со всеми кредиторами удается договориться, но бесконечно такая ситуация продолжаться не может.

На вопрос депутатов, какой выход из сложившейся ситуации он видит, Игорь Садов отметил, что единственным решением могло бы стать погашение за счет городского бюджета накопившихся долгов, кардинальное обновление автобусного парка и наделение предприятия прибыльными маршрутами. Добавим, на 2019 год намечен конкурс на право осуществления автоперевозок во Владивостоке, и учитывая все имеющиеся сложности, муниципальное предприятие может не потянуть конкуренцию с частниками.

Несмотря на постоянную «подпитку» МУПа из городского бюджета, его задолженность перед контрагентами в 2018 году выросла, равно как и степень изношенности парка, констатирует председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.

- 40 процентов транспорта работает, 60 – стоит на приколе. Ситуация требует системного решения, иначе качественно обеспечить транспортную доступность. С тем финансированием, которое есть сейчас, через год-полтора ВПОПАТ может вообще перестать работать. То есть стать структурой, которая контролирует и распределяет, но сама не возит, - отметил Исаков на пресс-конференции по итогам работы Думы Владивостока в 2018 году.

Депутат считает, что 2019 год для муниципального автопредприятия станет определяющим. Выход из ситуации народные избранники видят опять же в обновлении автопарка – исходя из финансовых возможностей города и позиции краевых властей, а также в более справедливом распределении маршрутов – чтобы муниципальный транспорт работал не только на социальных, но и на экономически выгодных маршрутах. Тем более что в 2019 году истекают сроки договоров на осуществление перевозок городским пассажирским автотранспортом. После изучения пассажиропотока будут сформированы новые лоты, которые разыграют на торгах.

- ВПОПАТ №1 сегодня находится практически в предбанкротном состоянии. Но в связи с тем, что предприятие осуществляет социальную функцию, возя пассажиров в том числе по невыгодным маршрутам, администрации было предложено план финансового оздоровления МУП и стратегию развития общественного транспорта во Владивостоке, - добавила председатель комитета гордумы по городскому хозяйству Наталья ВОЙНОВСКАЯ.

Стратегию депутаты ждут в начале года, но отдают себе отчет – реальные подвижки могут начаться только после того, как в городе появится постоянный мэр.

Отметим, что 20 лет назад в похожей ситуации власти Владивостока сделали ставку на коммерсантов. В результате МУП ВПОПАТ №3 прекратил существование, а парк ВПОПАТ №1 сократился в несколько раз. В первой половине «нулевых» правила на рынке перевозок диктовали частники – доходило даже до забастовок, если утвержденный администрацией тариф не устраивал коммерсантов. К лету 2008 года, когда во Владивостоке начал работать новый мэр Игорь ПУШКАРЕВ, материально-техническая база ВПОПАТа была фактически уничтожена, а комплекс зданий в районе улицы Корнилова находился в долгосрочной аренде у коммерческой организации.

В муниципальную собственность ВПОПАТ-1 был возвращен в конце 2009 года. Поскольку на тот момент структура являлась почти банкротом, выживая за счет оказания услуг коммерческим автобусным компаниям (причем по бросовым расценкам), первоочередной задачей стало улучшение финансовой ситуации на предприятии. Ее решение позволило укрепить и материально­технический комплекс. Кстати, в 2010 году руководители коммерческих автоперевозчиков очень возмущались по поводу роста тарифов на услуги по техническому обслуживанию и мойке автобусов, предоставляемых МУП ВПОПАТ-1. Коммерсанты даже пытались поставить мэрии города ультиматум, угрожая полностью отказаться от услуг предприятия, но безуспешно.

Вскоре после возвращения ВПОПАТ-1 в муниципальную собственность на его территории были восстановлены многие объекты материально­-технической базы и их целевые функции – мойка, ремонт, контроль перед выходом на линию. Выросло и общее количество оказываемых ВПОПАТ-1 услуг. На следующем этапе, в 2011-2013 годах, состоялось масштабное обновление парка муниципальных автобусов – именно тогда на дорогах Владивостока появились желтые «Маны» и «Фольксвагены».

Досье "Золотого Рога": Ежедневно на маршруты Владивостока выходит 600-650 автобусов. На автобусных маршрутах города работает 14 компаний-перевозчиков, из которых одна – муниципальная (МПВ «ВПОПАТ №1») и 13 – коммерческих.