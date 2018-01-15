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Новый инвестпроект будет реализован в поселке Светлогорье Приморского края
В монопрофильном посёлке Светлогорье Пожарского района в этом году начнётся реализация нового инвестиционного проекта. Производство позволит создать более 350 рабочих мест.
Инвестпроект по созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры и производству биотоплива на древесной основе для муниципальных и частных котельных был разработан в 2017 году по инициативе администрации Приморского края. Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, инвестором станет компания «Биотопвуд». Проект предполагает привлечение более 317 миллионов рублей инвестиций.
В планах инвестора – создание в посёлке Светлогорье альтернативного деревообрабатывающего производства на безотходной основе на 358 рабочих мест. Здесь будет выпускаться продукция глубокой переработки древесины – мебельный шит и шпон, а также биотопливо – пеллеты – из отходов переработки древесины. Проектные мощности предполагают выпуск ежегодно 5 тысяч кубометров пиломатериалов, 4,5 тысяч кубометров шпона, 7,8 тысяч кубометров клееного щита и 14 тысяч тонн биотоплива. Что немаловажно: проект предусматривает снабжение местного населения близлежащих к лесосырьевым участкам населенных пунктов Пожарского района топливной древесиной в объеме не менее 30 тысяч кубометров. Это позволит снизить напряженность с дефицитом дров в сельской местности.
«В планах инвестора начать в первом полугодии 2018 года строительно-монтажные работы по возведению в Светлогорье лесоперерабатывающих мощностей и обеспечить к первому кварталу 2020 года выход предприятия на проектную мощность. В дальнейшем инвестор планирует расширение производства: открытие филиалов на территории Уссурийского городского округа и городского округа Спасск-Дальний», – отметили в департаменте.
Для реализации проекта инвестору будут переданы в аренду лесосырьевые участки для обеспечения производственных мощностей сырьем.
«Инвестиционный проект ООО «Биотопвуд» уже одобрен Федеральным агентством лесного хозяйства и направлен в Минпромторг России для включения в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов», – сообщили в департаменте.
Напомним, сегодня посёлок Светлогорье является монопрофильным. Основное предприятие здесь – «Лермонтовский ГОК». Здесь трудятся 250 человек. На протяжении последних лет, начиная с 2003 года, комбинат испытывал серьёзные проблемы вплоть до остановки производства. Работа на предприятии была вновь запущена в ноябре прошлого года. ГОК получил субсидию из регионального бюджета – 250 миллионов рублей на восстановление производственной деятельности. На эти средства было закуплено новое оборудование и расходные материалы. Сегодня предприятие имеет стабильный заказ. С момента запуска производства комбинат отгрузил заказчикам более 73 тонн стопроцентного вольфрамового концентрата.
В октябре прошлого года комбинат посетил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. После этого глава региона встретился с генеральным директором ЗАО «Компания «Вольфрам» Михаилом Горбачевым. Эта компания – крупнейшая на российском рынке. Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта в посёлке Светлогорье. Планируется, что средства инвестора будут направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.
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