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В Приморье зашел крупнейший в мире контейнеровоз

15 Января 2015, 16:56 | Приморье

В бухту Славянка порта Посьет в Хасанском районе Приморья зашел крупнейший в мире контейнеровоз MSC Oscar. Приморский порт стал первой точкой, куда зашел новый гигант-контейнеровоз, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.


Как сообщили в компании «Востокбункер», длина судна составляет 395 метров, ширина – 59 метров, вместимость - 19,224 TEU. Судно работает под флагом Панамы и принадлежит компании MSC (Mediterranean Shipping Company SA).  MSC Oscar был принят в эксплуатацию 8 января 2015 года.

Как отметил начальник морского терминала ЗАО «Востокбункер» Василий Филиппов, заход MSC Oscar в Славянку связан с развитием мультимодального производственно-логистического комплекса и апробацией точек якорной стоянки в порту.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, мультимодальный производственно-логистический комплекс в Славянке создается группой компаний «Транзит-ДВ» для организации работы международного транспортного коридора «Приморье-2». Планируется, что товары народного потребления, производимые в северо-восточных провинциях Китая, будут поступать в Славянку и Зарубино, где с помощью рейдового перегрузочного комплекса будут перегружаться на суда-контейнеровозы для дальнейшей доставки грузополучателям по всему миру.

Отметим, в Хасанском районе Приморья также расположится одна из территорий опережающего развития – «Большой порт Зарубино». Этот проект в бухте Троицы реализует группа «Сумма». В состав порта войдет контейнерный, зерновой, глиноземный терминалы, терминала накатных грузов и пассажирский терминал.

По решению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, также над детальной проработкой проекта «Большой порт Зарубино» будет трудиться рабочая группа. Определить ее состав поручено первому вице-губернатору Василию Усольцеву.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: логистика  морские порты  грузоперевозки  проекты  приморье  терминалы 



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Комментарии

  • CCC23:33, 15.01.2015#

    С таким курсом $. . . в следующий раз, увидем этот контейнеровоз в этом порту лет через пять наверно. .

  • Псевдоним23:40, 15.01.2015#

    Зашел топлива залить и в Китай а затем в Европу

  • Псевдоним00:50, 16.01.2015#

    ну ну, "связан с развитием мультимодального производственно-логистического комплекса и апробацией точек якорной стоянки в порту" кому вы чешите, бункеруется здесь он топливом без налогов и пошлин

  • 36213:51, 16.01.2015#

    Может я перепил или отупел, но заход только под бункеровку, не погружено и не выгружено ни одного контейнера, какая ТОР Ё. В. М?

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