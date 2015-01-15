В Приморье зашел крупнейший в мире контейнеровоз

В бухту Славянка порта Посьет в Хасанском районе Приморья зашел крупнейший в мире контейнеровоз MSC Oscar. Приморский порт стал первой точкой, куда зашел новый гигант-контейнеровоз, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



Как сообщили в компании «Востокбункер», длина судна составляет 395 метров, ширина – 59 метров, вместимость - 19,224 TEU. Судно работает под флагом Панамы и принадлежит компании MSC (Mediterranean Shipping Company SA). MSC Oscar был принят в эксплуатацию 8 января 2015 года.



Как отметил начальник морского терминала ЗАО «Востокбункер» Василий Филиппов, заход MSC Oscar в Славянку связан с развитием мультимодального производственно-логистического комплекса и апробацией точек якорной стоянки в порту.



Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, мультимодальный производственно-логистический комплекс в Славянке создается группой компаний «Транзит-ДВ» для организации работы международного транспортного коридора «Приморье-2». Планируется, что товары народного потребления, производимые в северо-восточных провинциях Китая, будут поступать в Славянку и Зарубино, где с помощью рейдового перегрузочного комплекса будут перегружаться на суда-контейнеровозы для дальнейшей доставки грузополучателям по всему миру.



Отметим, в Хасанском районе Приморья также расположится одна из территорий опережающего развития – «Большой порт Зарубино». Этот проект в бухте Троицы реализует группа «Сумма». В состав порта войдет контейнерный, зерновой, глиноземный терминалы, терминала накатных грузов и пассажирский терминал.



По решению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, также над детальной проработкой проекта «Большой порт Зарубино» будет трудиться рабочая группа. Определить ее состав поручено первому вице-губернатору Василию Усольцеву.

ZRPRESS.RU, Владивосток.