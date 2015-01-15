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В Приморье расторгнут договор с подрядчиком строительства развязки на трассе Де-Фриз – п. Новый

15 Января 2015, 16:45 | Приморье

В Приморье расторгнут договор с подрядчиком, осуществляющим строительство развязки на трассе Де-Фриз–поселок Новый. Причина - недобросовестное выполнение работ строительной организацией, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента дорожного строительства Приморского края, на сегодняшний день ведется подготовка к аукциону, где будет выбран новый подрядчик.

Решение о расторжении контракта было принято в ходе инспекционной поездки вице-губернатора края Олега Ежова. Поводом рабочей поездки стали многочисленные сообщения местных жителей о том, что работа на объекте приостановлена.

В ходе проверки выяснилось, что строительство идет с серьезным отставанием от графика. Подрядчик выполнил только половину необходимого объема работ. Асфальт уложен лишь на части развязки, кроме того, один из разворотов не готов даже в грунте. Представители компании-подрядчика на месте не смогли объяснить причину медленной работы.

Отметим, в рамках проекта строительства дороги поселок Новый – Де-Фриз съезды запланированы не были.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел тогда встречу с местными жителями, которые пожаловались на отсутствие съездов и дальность мест для разворотов. После этого глава региона поручил в ближайшие годы построить ряд развязок, две из них уже готовы.

Еще три съезда будут построены на продолжении трассы на участке «Седанка – Патрокл» – в районе улицы Снеговая, на улице Фадеева в районе золоотвала и в районе бухты Тихой на улице Космонавтов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: строительство  дороги  приморье 



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