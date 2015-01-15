В Приморье расторгнут договор с подрядчиком строительства развязки на трассе Де-Фриз – п. Новый

В Приморье расторгнут договор с подрядчиком, осуществляющим строительство развязки на трассе Де-Фриз–поселок Новый. Причина - недобросовестное выполнение работ строительной организацией, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента дорожного строительства Приморского края, на сегодняшний день ведется подготовка к аукциону, где будет выбран новый подрядчик.



Решение о расторжении контракта было принято в ходе инспекционной поездки вице-губернатора края Олега Ежова. Поводом рабочей поездки стали многочисленные сообщения местных жителей о том, что работа на объекте приостановлена.



В ходе проверки выяснилось, что строительство идет с серьезным отставанием от графика. Подрядчик выполнил только половину необходимого объема работ. Асфальт уложен лишь на части развязки, кроме того, один из разворотов не готов даже в грунте. Представители компании-подрядчика на месте не смогли объяснить причину медленной работы.



Отметим, в рамках проекта строительства дороги поселок Новый – Де-Фриз съезды запланированы не были.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел тогда встречу с местными жителями, которые пожаловались на отсутствие съездов и дальность мест для разворотов. После этого глава региона поручил в ближайшие годы построить ряд развязок, две из них уже готовы.



Еще три съезда будут построены на продолжении трассы на участке «Седанка – Патрокл» – в районе улицы Снеговая, на улице Фадеева в районе золоотвала и в районе бухты Тихой на улице Космонавтов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.